Tesla : l’Autopilot enfin sûr ? Il est impliqué dans un accident tous les 12 millions de kilomètres

© Unsplash

L’Autopilot de Tesla a failli coûter la vie à un conducteur de Model 3 il y a quelques jours. Heureusement, il s’en est sorti grâce à un incroyable réflexe, même si son véhicule porte encore les stigmates de l’accident.

Un autre automobiliste qui roulait avec le Full-Self Driving de sa Tesla était tout proche de percuter une voiture de police de plein fouet. Malgré cela, Tesla se félicite que l’Autopilot de Tesla ne se retrouve impliqué dans un accident « que » tous les 12 millions de kilomètres.

L’Autopilot de Tesla serait plus sûr qu’il n’y paraît, selon le dernier rapport du constructeur

Tesla publie chaque trimestre un rapport sur la sécurité de ses véhicules pour montrer patte blanche aux automobilistes et aux organismes pointant du doigt le manque de fiabilité de son Autopilot. Selon le constructeur, le système de conduite autonome serait impliqué dans un accident tous les 12 millions de kilomètres.

L’Autopilot était en cause dans un accident tous les 8,7 millions de kilomètres lors du dernier trimestre 2023 et 8,3 millions entre janvier et mars de la même année. Le chiffre peut surprendre alors que les accidents impliquant l’Autopilot de Tesla semblent se multiplier.

La médiatisation de ces accidents parfois tragiques agit probablement en trompe-l’œil et contraste avec la réalité du terrain retranscrite par le rapport du constructeur automobile. Bien sûr, il faut prendre en compte que Tesla ne communique pas le nombre d’accidents impliquant uniquement le Full Self-Driving, la conduite totalement autonome de fustigée de toutes parts.

En revanche, notez que les véhicules Tesla seraient encore moins mis en cause dans des accidents lorsque l’Autopilot est désactivé.

« Pour les conducteurs qui n’utilisaient pas la technologie Autopilot, nous avons enregistré un accident tous les 1,5 million de kilomètres. À titre de comparaison, les données les plus récentes de la NHTSA et de la FHWA (de 2022) montrent qu’aux États-Unis, il s’est produit un accident de la route tous les 1,07 million de kilomètres environ », indique le rapport de Tesla.

De quoi convaincre de nouveaux automobilistes de craquer pour une voiture électrique de Tesla, notamment en France ? Il en faudra peut-être plus alors que l’Autopilot est accusé d’avoir causé la mort d’un ingénieur d’Apple en Californie.