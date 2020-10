Tesla Model 3 : un conducteur emmène un cycliste à l’hôpital après un violent accident

Accident d’un cycliste sur une route de montagne – Crédit : Wham Baam Teslacam

La chaîne YouTube « Wham Baam Teslacam » publie chaque semaine un épisode de « TeslaCam Stories ». Celui-ci regroupe plusieurs vidéos filmées par les caméras des voitures Tesla. Le créateur de la chaîne utilise ses propres vidéos enregistrées par sa Model 3, mais il récupère également des vidéos envoyées par d’autres conducteurs. Il les contacte ensuite pour avoir davantage de détails sur ce qu’il s’est passé et remettre la situation dans son contexte.

Le cycliste ne portait pas de casque

L’épisode #15 de TeslaCam Stories dure 9 minutes et présente un total de 15 extraits vidéo. Tout type de contenu est regroupé dans la vidéo. Il y a un camion roulant à contresens pour doubler un tracteur sur une route de campagne, une personne s’introduisant dans une Tesla pour voler une carte de crédit, un conducteur très énervé, etc. L’extrait vidéo le plus impressionnant est sans aucun doute celui de l’accident d’un cycliste.

Le conducteur « Jtrope » conduit sa Tesla Model 3 sur une route de montage à environ 56 km/h. Un cycliste qui ne porte pas de casque se situe devant lui à bonne distance. Ce dernier s’est retourné pendant une seconde, perdant ainsi la visibilité de la route devant lui. Il a alors soudainement percuté les rochers de la falaise. Jtrope a expliqué qu’il a aussitôt emmené le cycliste blessé à l’hôpital. L’enregistrement de la TeslaCam montre que le cycliste ne portait qu’une casquette au moment de son accident.

Les caméras des voitures Tesla sont bien utiles

Aussi appelées dashcams, les caméras embarquées servent à filmer en continu ce qui se passe sur la route. Les voitures électriques de Tesla sont équipées de nombreuses caméras. Elles enregistrent ce qui se passe tout autour du véhicule pendant que vous conduisez. Grâce au mode Sentinelle lancé il y a bientôt deux ans, elles sont aussi capables de filmer pendant que la voiture est à l’arrêt. De plus, les automobilistes peuvent consulter les vidéos sur l’ordinateur de bord depuis une mise à jour datant du mois d’avril.

Les vidéos filmées par la caméra embarquée de Tesla font souvent le buzz sur la toile. Il y a régulièrement des incidents improbables comme la Model 3 qui a été heurtée par des portes volantes sur l’autoroute. Parfois, ce sont des accidents évités de justesse ou malheureusement de véritables comme celui que nous avons présenté aujourd’hui.

Source : InsideEVs