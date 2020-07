Tesla Model X : 400 mètres en 10 secondes grâce à un véhicule modifié

D’après la documentation officielle de Tesla, le Model X est capable d’abattre le 0-100 km/h en seulement 2,8 secondes. C’est bien plus que les 3.1 secondes annoncées à la sortie du véhicule.

Tesla a mis à jour il y a quelques mois l’accélération du Model X et a ajouté le mode « Cheetah Stance« . A cause de la pandémie actuelle, la plupart des pistes de courses étaient fermées et nous ne pouvions pas obtenir les temps officiels. Maintenant qu’elles sont à nouveau ouvertes, DragTimes a décidé de tester la puissance de son Model X.

Crédit : Tesla

Sur la piste de dragster du Palm Beach International Raceway en Floride, un Model X unique et chromé a éclipsé les 400 mètres en un temps record de 10,9121 secondes. Cette course de 10 secondes en fait le Model X et le SUV le plus rapide à ce jour.

C’est mieux que les 11,28 secondes établies par un Model X P100D, la variante la plus performante de Tesla avant la sortie de sa dernière édition du véhicule. Il est également beaucoup plus rapide que la précédente Model X qui avait embarrassé un propriétaire de Lamborghini sur la piste de dragster.

Pour atteindre ce niveau de performances, le propriétaire a retiré tous les sièges, y compris les doublures et les panneaux intérieurs afin de réduire le poids inutile. Le propriétaire a également retiré toute la zone de chargement sous le capot avant.

La réduction du poids peut améliorer l’accélération d’un véhicule, modifier les caractéristiques de maniabilité et réduire les temps de freinage. En augmentant le rapport puissance/poids d’un véhicule, la voiture devient plus efficace et nécessite moins d’énergie pour effectuer la distance.

Les Tesla Model X seront bientôt encore plus puissantes

Un « Projet Palladium » secret serait en cours chez Tesla. Il apportera de nouvelles conceptions pour les S et X qui permettront d’avoir trois moteurs pour la version « Plaid ». Le nouveau design va permettre une configuration à trois moteurs pour le plaid et offrir des performances et une efficacité accrues.

Source : DragTimes