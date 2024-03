Tesla : une usine attaquée par des militants politiques, la société perd des millions d’euros

L’usine allemande de Tesla a été mise à l’arrêt suite à une attaque. Privée d’électricité, la Gigafactory ne peut plus fonctionner. Des militants politiques revendiquent cet acte à travers un communiqué qui dénonce l’impact environnemental du constructeur automobile.

L’usine Tesla de Grünheide (Allemagne) est privée d’électricité suite à l’attaque d’un pylône par le feu

L’usine est à l’arrêt, Tesla parle d’un préjudice financier “d’un montant à neuf chiffres”

Les militants d’extrême-gauche de Vulkan Gruppe revendiquent l’attaque

Le groupe dénonce l’impact environnemental de Tesla

Des Allemands sont aussi privés d’électricité

Tout ne se passe pas bien en Allemagne pour Tesla. Alors que les habitants de Grünheide s’opposent au rasage d’une partie de la forêt pour agrandir la Gigafactory, cette même usine est impactée par une panne de courant. Comme le rapport le porte-parole de l’entreprise pour l’AFP, il s’agit de la conséquence d’un “incendie criminel”.

L’usine Tesla et une partie des Allemands privés d’électricité

Ce mardi 5 mars 2024, “aux premières heures de la matinée”, la Gigafactory de Grünheide a été mise à l’arrêt, les employés renvoyés chez eux. Selon Tesla, le préjudice financier est de plusieurs centaines de millions d’euros suite à l’arrêt de la production de cette usine. André Thierig, directeur des lieux, déclare que “cela représente pour nous des dommages économiques d’un montant à neuf chiffres et nous n’avons actuellement aucune visibilité claire quant au moment où nous pourrons reprendre la production”.

Depuis, les employés de la société E.ON [ndlr, en charge du raccordement de l’usine au réseau électrique] tentent de réparer le pylône qui a été endommagé, provoquant la mise à l’arrêt de la Gigafactory de Tesla. Mais ce n’est pas tout car le gouvernement régional annonce que “des millions de personnes ont été coupées de l’approvisionnement […] et mises en danger” puisque la ligne à haute tension leur aussi fournit du courant.

Les autorités parlent d’un “acte de sabotage”, une enquête a été ouverte pour “suspicion d’incendie criminel”. Selon les premières informations, des militants politiques situés à l’extrême-gauche sont à l’origine de cette panne de courant.

Des militants d’extrême-gauche revendiquent l’attaque

Sur son canal officiel, le groupe Vulkan Gruppe revendique l’incendie qui a endommagé le pylône et coupé l’électricité. Les militants déclarent : “Avec notre sabotage, nous nous sommes fixé pour objectif de réaliser le plus grand blackout possible de la gigafactory”.

Ses motivations sont claires puisqu’ils dénoncent l’impact environnemental de Tesla qui “mange de la terre, des ressources, des hommes, de la main d’œuvre et crache pour cela 6.000 SUV, machines à tuer et monster trucks par semaine”. Pour rappel, de nombreux rapports alertent sur la récurrence des accidents dans les usines du constructeur automobile.

Selon eux, l’entreprise américain pollue “la nappe phréatique et consomme pour ses produits d’énormes quantités d’une ressource en eau potable déjà rare”.