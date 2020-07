Tesla va changer l’alliage du Cybertruck, son pick-up électrique

Elon Musk a cependant annoncé que constructeur automobile allait changer l’alliage pour la fabrication de son prochain pick-up Cybertruck tout électrique pour quelque chose d’encore plus dur.

Crédit : Elon Musk / Twitter

Le Cybertruck utilisait jusqu’à présent de l’acier inoxydable 30X laminé à froid, un matériau très dur. Musk avait alors affirmé que le véhicule serait fabriqué avec le même matériau que celui utilisé dans la fusée du vaisseau spatial de SpaceX.

Le constructeur automobile avait également déclaré que « s’il y avait quelque chose de mieux, nous l’utiliserions« , tout en faisant allusion à la volonté de créer un véhicule résistant et d’offrir aux passagers une protection maximale.

Comme la nouvelle version de la fusée, la SN8, utilisera un nouvel alliage plus résistant, nommé 304L, Elon Musk a donc confirmé que le Cybertruck profiterait aussi de cette nouveauté. L’alliage 304L sera non seulement plus malléable et plus tolérant aux températures cryogéniques, mais celui-ci est aussi plus performant que l’acier 301. Il est cependant peu probable que les consommateurs aient besoin d’un véhicule résistant à des températures aussi extrêmes.

L’alliage 304L est un acier inoxydable austénitique de la série T-300, qui contient au minimum 18 % de chrome et 8 % de nickel. Selon Elon Musk, comme les constituants des alliages et les méthodes de fabrication changent constamment, le nom 304L deviendra davantage une « approximation ».

Yes — Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2020

Une collaboration étroite entre Tesla et SpaceX

Tesla et SpaceX s’associent pour créer de nouveaux matériaux à utiliser sur Terre et dans l’espace. Ils ont constitué des équipes d’ingénierie des matériaux pour développer de nouveaux matériaux avancés pour leurs produits respectifs. Tout a commencé en 2016, lorsque Elon Musk avait engagé Charles Kuehmann, expert en alliage chez Apple, pour diriger l’ingénierie des matériaux dans ses deux entreprises simultanément.

Voir que le Cybertruck utilise les matériaux les plus récents, qui devraient normalement être réservés aux engins spatiaux, est un gage de qualité pour les futurs clients.

Source : Elon Musk