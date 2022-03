The Boys : une star de la série victime d’une violente agression

The Boys, c’est la série exclusive numéro une de Prime Video. Et la saison 3 approche bientôt avec un premier trailer pour ces épisodes supplémentaires attendus depuis un moment. En juin prochain, les fans de la joyeuse équipe découvriront les nouvelles aventures des super-héros irrévérencieux. Des personnages violents mais pas autant que ces comics que la rédaction vous recommande. Mais aujourd’hui, place à une note moins joyeuse. Karen Fukuhara, l’interprète de Kimiko Miyashiro, partage avoir été victime d’une agression violente.

C’est une note moins joyeuse que ce fait divers touchant l’une des stars de The Boys. Sur Instagram, Karen Fukuhara dévoile avoir été victime d’une attaque en pleine rue. Une attaque survenue aux USA et la confirmation que les violences envers les personnes asiatiques se multiplient depuis la pandémie. Voici ce que relate l’interprète de Kimiko Miyashiro sur son compte Instagram :

Je partage rarement ma vie privée mais il s’est passé quelque chose aujourd’hui qui m’a semblé majeur. Je me rendais dans un café et un homme m’a frappé à l’arrière de la tête. C’est sorti de nulle part. Nous n’avions pas eu de contact visuel, je ne faisais rien de spécial, il est arrivé et mon chapeau s’est envolé. Le temps de me retourner, il était à quelques mètres de moi (et il a dû continuer à marcher après m’avoir attaquée).

Karen Fukuhara