The Flash : la saison 9 apporte une fin accélérée à l’Arrowverse

C’est officiel, la plus longue série DC Comics arrive à son terme. CW a annoncé que la saison 9 serait la dernière pour The Flash. Et elle sera courte !

C’est la fin d’une longue histoire pour Barry Allen dans The Flash. Ce lundi 1er août, la chaîne CW a annoncé que la neuvième saison serait la dernière. Et ce n’est pas tout ! Elle se verra raccourcie, avec seulement 13 épisodes prévus, au lieu des 15 promis en janvier 2022. Après une saison 8 sous le signe d’un grand rassemblement de ses héros, il est temps de dire adieu à nos personnages préférés. Le showrunner, Eric Wallace, s’est confié à ce sujet. Il déclarait : « Neuf saisons ! Neuf années à sauver Central City, tout en entraînant les spectateurs dans un voyage émotionnel plein de cœur, d’humour et de spectacle. Et maintenant, Barry Allen a atteint la ligne de départ pour sa dernière course. »

The Flash, ou Barry Allen – Crédit : CW

The Flash était, à l’origine, un spin-off d’Arrow. La série a débuté en 2014, et était seulement la seconde à faire partie de l’Arrowverse. On y découvrait le héros Flash, de son vrai nom Barry Allen, et son équipe. Le but de leur association : défendre Central City. Ces dernières années, plusieurs acteurs ont tiré leur révérence, comme Carlos Valdes, qui interprétait Cisco. À présent, c’est le tour du reste du casting de les suivre. Après la fin d’Arrow en 2020, CW avait annulé bon nombre de ses séries de l’Arrowverse. Supergirl, Legends of Tomorrow ou encore Batwoman sont passées à la trappe.

Une série légendaire, qui restera dans les mémoires

On peut dire sans hésiter qu’un nouveau record a été établi. En effet, The Flash a dépassé les 170 épisodes durant la saison 8, se classant devant Arrow pour le prix de la plus longue série se déroulant dans l’Arrowverse.

Eric Wallace semble satisfait du travail qu’il a fourni. Mettre fin à neuf années de dur labeur doit lui porter un sacré coup au moral. Pourtant, il déclarait : « Tellement de gens géniaux ont donné de leur talent, de leur temps et de leur amour pour donner vie à cette série chaque semaine. Nous nous apprêtons à faire honneur à l’incroyable héritage de cette série grâce à notre formidable dernier chapitre. Je tiens à remercier notre casting phénoménal, nos écrivains, nos producteurs et toute l’équipe qui a contribué à faire de The Flash une expérience inoubliable pour les spectateurs du monde entier. »

La sortie de la toute dernière saison est prévue sur CW en 2023. En attendant, les fans pourront regarder à nouveau tous les épisodes des six premières saisons sur Netflix. Une belle façon de dire au revoir à notre programme préféré !

Source : CBR