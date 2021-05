The Flash : pourquoi Tom Cavanagh a décidé de quitter la série ?

Tom Cavanagh quittera définitivement la série The Flash à l’issue de la saison 7. Et l’heure est enfin aux explications du comédien quant à ce départ.

C’est désormais officiel depuis plusieurs semaines : Tom Cavanagh et Carlos Valdes tireront bientôt leur révérence de la série The Flash. Les fans sont inconsolables tant les deux compères sont devenus iconiques au sein du programme. Dans une récente interview pour Entertainment Weekly, Cavanagh s’est enfin exprimé publiquement sur sa décision. Selon ses confessions, le comédien semble vouloir passer à autre chose. Ce dernier pense avoir fait le tour de son rôle et avoir offert son maximum depuis le démarrage de la série.

The Flash : Cavanagh explique ses adieux – Crédit : The CW

Selon les dires de Cavanagh, il faut croire que son personnage de Wells n’a plus rien de neuf à offrir au public. Alors sa décision semble mûrement réfléchie, pour ne pas lasser les spectateurs du programme.

Adieu Wells !

« Vous devez garder à l’esprit que la série n’est pas centrée sur Wells. Je me suis toujours promis de rester dans le programme tant que j’aurais quelque chose à défendre. Mais je pense qu’il est temps désormais de se diriger vers la sortie. Je me suis follement amusé. Mais la série s’appelle The Flash, pas Wells. Vous verrez, tout ira bien sans moi » confie ainsi Cavanagh, visiblement ému.

Mais que les fans se rassurent : Cavanagh ne quitte pas pour autant l’Arrowverse définitivement ! En effet, le comédien s’apprête à passer derrière la caméra pour diriger le finale de la saison en cours de Superman et Loïs. Et ce dernier ne semble pas peu fier de se voir confier ce challenge de taille.

« Ce n’est pas une banale comédie. Il y a un vraie richesse dans l’émotion même des personnages, qui se répercute sur l’esthétique du programme. Certains plans ressemblent à de véritables œuvres d’art. Notamment cette image du coucher de soleil sur la ferme des Kent à Smallville, avec l’iconique boîte aux lettres. Tout cela est si merveilleux ! » affirme ainsi le comédien.

En attendant, les fans doivent tout de même se résoudre à dire adieu à Wells pour de bon. Mais Cavanagh devrait rapidement pointer le bout de son nez dans un nouveau projet à sa juste mesure. Reste à savoir quel personnage on lui proposera de défendre dans les prochains mois !

Source : SuperHeroHype

The Flash : deux stars de la série tirent leur révérence