The Last of Us : la série HBO recrute une star de Game Of Thrones pour incarner Ellie

Le casting de The Last of Us se dévoile enfin. La chaîne HBO a confirmé aujourd’hui avoir trouvé son actrice principale, une ancienne star de Game Of Thrones.

Pour son adaption en série de The Last of Us, HBO est allé chercher dans son catalogue d’acteurs préférés. La chaîne américaine a décidé de confier le rôle d’Ellie à Bella Ramsey, qui incarnait l’héroïque Lyanna Mormont dans Game Of Thrones.

Bella Ramsey dans le rôle de Lyanna Mormont (Game Of Thrones) – Crédit : HBO

La jeune actrice britannique de 17 ans aura donc la lourde tâche d’incarner l’héroïne de l’adaptation du jeu vidéo. Outre Game Of Thrones, Ramsey a également joué dans les séries His Dark Materials et Judy. Pour l’instant, le reste du casting de The Last of Us reste inconnu. On ne sait notamment pas encore qui interprétera Joel, deuxième rôle phare de la série. Des rumeurs ont récemment annoncé que la production avait choisi Mahershala Ali, mais le studio a depuis démenti l’information.

L’adaptation du célèbre jeu vidéo de Naughty Dog a été confiée au showrunner Craig Mazin, scénariste de la mini-série HBO Chernobyl. Il sera épaulé par Neil Druckmann, directeur créatif de la saga vidéoludique. On sait que le premier épisode de The Last of Us sera réalisé par le russe Kantemir Balagov, qui a notamment signé le film Une Grande Fille, récompensé au Festival de Cannes 2019.

The Last of Us : une adaptation fidèle au jeu vidéo

Selon les quelques informations révélées par HBO, la série sera fidèle à l’intrigue du premier volet de la franchise. Elle suivra les aventures d’Ellie, une adolescente orpheline qui va devoir survivre dans un univers postapocalyptique. Elle croisera le chemin de Joel, un survivant qui deviendra son père adoptif. Alors que plus de la moitié de la planète a été décimée par une pandémie, Ellie pourrait être la clé d’un remède, et Joel devra donc tout faire pour la protéger.

The Last of Us est un des jeux vidéo les plus populaires de la dernière décennie. Une suite, The Last of Us Part II, est sortie en juin dernier. Bien que certains éléments de son scénario aient fait débat parmi les fans, ce second opus a été élu meilleur jeu de l’année 2020 aux Game Awards. Avec un total de 261 prix, The Last of Us Part II est devenu le titre le plus récompensé de l’histoire.

Source : Variety