The Last of Us, saison 2 : premières images officielles avec Joel et Ellie

Enfin ! La saison 2 de The Last of Us partage deux premières images officielles qui mettent en scène Joel et Ellie. De quoi patienter avant de découvrir ces nouveaux épisodes qui adapteront le second jeu.

La saison 2 de The Last of Us dévoile deux premières images officielles

La première nous montre Joel, la second nous montre Ellie

La saison 2 pourrait arriver début 2025, vers mars ou avril

Vous avez aimé la saison 1 de The Last of Us qui adapte le premier jeu ? Il ne fait aucun doute que vous attendez la seconde ! Après des photographies volées sur le tournage de la série, place à des images officielles dévoilées en exclusivité. Elles mettent en scène Pedro Pascal et Bella Ramsey, respectivement en Joel et Ellie.

Deux images pour la saison 2 de The Last of Us

Ne vous attendez pas à des images qui cassent trois pattes à un canard mais il faudra faire avec. La première image nous montre Joel un peu plus âgé, toujours incarné par Pedro Pascal, avec les cheveux plus longs, plaqués en arrière. Les lumières au plafond nous font dire que l’action se déroule notamment à Jackson, comme au début du jeu, où se trouve une communauté de survivants.

Pour la seconde image, c’est Bella Ramsey qui reprend son rôle d’Ellie. Armée d’un fusil, elle porte également un bonnet et une doudoune. Comme dans le jeu, on imagine qu’elle traque Abby à travers les États-Unis. Pour rappel, on connaît le nom de l’actrice qui prête ses traits à l’”antagoniste” de The Last of Us, saison 2. L’interprète de Dina a aussi été dévoilée.

La saison 2 de The Last of Us pourrait sortir début 2025

La saison 2 de The Last of Us est très attendue, d’autant plus que les fans s’attendent à une scène qui fera le buzz. Craig Mazin et Neil Druckmann, les créateurs de la série, travaillent d’arrache-pied sur ces futurs épisodes. Mais pour leur sortie, il va falloir attendre.

La saison 2 de l’adaptation télévisée de la franchise culte pourrait sortir… début 2025, en mars ou avril ! Il ne reste donc que quelques mois à attendre avant de replonger dans cet univers post-apocalyptique. En attendant, on l’espère, d’un jour mettre la main sur The Last of Us Part III. On croise les doigts.