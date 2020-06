The Last of Us Part II : regardez la bande-annonce de lancement du futur hit de la PS4

The Last of Us Part II vient se diffuser sa bande-annonce de lancement. À une semaine de sa sortie, Sony nous donne encore quelques images pour patienter.

Le trailer de lancement de The Last of Us Part II est en ligne. Il intervient à une semaine de la sortie du jeu sur PS4. Après une longue attente, un report et une grosse fuite qui a dévoilé toute l’intrigue du jeu durant le confinement, les joueurs vont enfin pouvoir se faire leur propre idée sur le nouveau jeu de Naughty Dog.

The Last of Us Part II – Crédit : Sony

Tout du moins ne pourront-ils que baver un peu plus devant les images du dernier trailer. Celui-ci ne nous donne pas à voir de nouvelles phases de gameplay. On s’attache plutôt ici à l’ambiance du jeu et plus particulièrement au rôle d’Ellie, héroïne de cet opus. Cette vidéo est mise en scène à la manière d’une bande-annonce de film avec une punchline du personnage principal qui déclare « je vais les trouver et je vais les tuer jusqu’au dernier ». Un leitmotiv qui en dit long sur un scénario qui promet d’être une nouvelle fois sombre et violent à souhait.

The Last of Us Part II hacké avant sa sortie

Pas de gameplay durant ces 50 secondes, ni d’histoire développée. Naughty Dog se garde de tout spoiler à ce stade. Fin avril, ce sont plusieurs vidéos en jeu et de cinématiques qui se sont retrouvées en ligne, notamment sur YouTube. Un problème de sécurité sur les serveurs du studio serait en cause. « Sony Interectave Entertainment (SIE) a identifié les principales personnes responsables de la publication non autorisée d’éléments de The Last of Us 2. Ils ne sont pas affiliés à Naughty Dog ou à SIE. Nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires, car les informations font l’objet d’une enquête en cours », avait alors commenté Sony. De leur côté, les développeurs de Naughty Dog avaient enjoint les joueurs d’éviter tout spoiler dans un tweet : « faites de votre mieux pour éviter les spoilers et nous vous demandons de ne pas spoiler les autres. »

Une licence à succès porté aux nues par une futur série HBO

Titre phare de cette fin de vie de la PS4, The Last of Us Part 2 sortira le 19 juin. Sorti en 2013 sur PS3 et réédité en 2014 sur PS4, le premier The Last of Us avait été un succès commercial et critique. Il centrait son scénario sur la relation entre un contrebandier, Joël, et une jeune fille de 14 ans, Ellie. Celle-ci devait être la clé pour endiguer la pandémie mortelle qui infestait le monde.

Un scénario post-apocalyptique si bien ficelé qu’il a donné envie à HBO de l’adapter sur le petit écran. Une série The Last of Us est actuellement en production. Connus pour avoir oeuvré sur la minisérie Chernobyl, Craig Mazin et Neil Druckmann sont aux manettes du projet.