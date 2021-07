The Legend of Zelda A Link to the Past : pourquoi les cheveux de Link sont-ils roses ?

Dans The Legend of Zelda : A Link to the Past de 1991, les cheveux de Link sont roses alors qu’ils ne l’ont jamais été dans la franchise. Pourquoi Nintendo a-t-il pris cette décision ? S’agit-il d’une limitation technique ou d’un choix du design ?

En 1991, The Legend of Zelda : A Link to the Past est sorti au Japon sur la Super Nintendo. Il est arrivé l’année suivante en Europe. C’est le troisième jeu de la franchise après The Legend of Zelda (1986) et Zelda II : The Adventure of Link (1987). En plus d’être l’un des plus grands jeux vidéo des années 80-90, la particularité de A Link to the Past par rapport aux autres opus de la franchise est que le sprite de Link a les cheveux roses.

Link a les cheveux roses dans The Legend of Zelda : A Link to the Past – Crédit : Nintendo

À titre d’information, un sprite dans le domaine du jeu vidéo désigne un élément graphique qui peut se déplacer à l’écran. Les sprites sont donc des personnages, mais aussi des objets. Dans The Legend of Zelda : A Link to the Past, le sprite de Link a des cheveux roses, mais pourquoi ?

Les cheveux roses de Link se voyaient probablement mieux sur les TV cathodiques

Dans la franchise Zelda, Link est toujours montré comme étant un enfant ou un jeune adulte. Il a les cheveux blonds ou légèrement châtains en fonction des jeux. Par exemple, ses cheveux sont bien dorés dans le dernier The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur la Nintendo Switch. D’ailleurs, un joueur a réussi à ouvrir le fameux coffre impossible à ouvrir.

Plusieurs théories ont émergé concernant les cheveux roses de Link dans le jeu de 1991. Un internaute pensait en 2006 que cela était dû à la transformation de Link en lapin dans le monde des Ténèbres. La palette de couleurs en 16 bits était trop limitée pour choisir la couleur de cheveux habituelle.

D’autres internautes pensent aussi qu’il s’agissait d’une décision volontaire. L’objectif aurait été que les cheveux de Link ressortent mieux sur les télévisions cathodiques de l’époque. Selon une autre théorie de 2011, les cheveux de Link auraient dû être châtains, mais ils se mélangeaient trop avec l’environnement pour que ce soit agréable à regarder.

En effet, Link avait encore les cheveux châtains dans les premiers jeux. Ils ont seulement viré au blond à partir de Ocarina of Time en 1998. Quoi qu’il en soit, nous ne pourrons pas connaître la véritable raison derrière les cheveux roses de Link. Il faudrait avoir une explication de Nintendo.

Source : Screen Rant