Zelda Breath of the Wild : le coffre « impossible » enfin ouvert, son contenu va vous surprendre

Le coffre le plus inaccessible de Zelda Breath of the Wild a enfin été ouvert, et ce n’était vraiment pas simple.

Très différent des anciens Zelda, Breath of the Wild met un fort accent sur l’exploration. Le jeu Nintendo Switch propose en effet un vaste monde à explorer, et de nombreux secrets à découvrir. Parmi eux, ce coffre, à priori impossible à ouvrir, qui apparaît lorsque le joueur se situe à 60 mètres de lui, puis s’enterre peu à peu dans les sables mouvants. Ce coffre a enfin été ouvert par un joueur, grâce à une série d’astuces et de glitches, et il faut bien le dire, une certaine habileté manette en main.

Pour ouvrir ce coffre impossible, le créateur de contenu YouTube Kleric a dû suivre plusieurs étapes cruciales. Dans un premier temps, il a commencé par cuisiner des plats pour booster son endurance et sa vitesse. Ensuite, il a configuré son détecteur Sheikah pour localiser les coffres. Il s’est ensuite rendu sur la plage où se situe le coffre et a utilisé le glitch connu sous le nom d’Ollie Clip, qui permet d’accéder au sous-sol du jeu. Le reste est assez compliqué à expliquer avec des mots, nous vous conseillons donc de visionner la vidéo YouTube ci-dessous pour découvrir sa méthode.

Que contient le coffre le plus inaccessible de Zelda : Breath of the Wild ?

Kleric devient donc le premier joueur à avoir ouvert ce coffre avec succès et le partager sur la toile. Mais le jeu en valait-il la chandelle ? Pas vraiment, puisque ce coffre ne contenait qu’un ambre brut, objet très commun dans le jeu et qui se vend pour… 30 rubis. Mais après tout, le voyage n’est-il pas parfois plus important que la destination ?

En attendant la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, qui devrait arriver en 2022 d’après l’annonce récente de Nintendo, les joueurs continuent de prendre du bon temps sur le jeu phare de la Nintendo Switch. De nombreux créateurs de mods s’amusent même avec le jeu, notamment en retravaillant certaines scènes pour afficher un rendu 8k avec ray-tracing.

Nul doute que les joueurs vont continuer de s’amuser dessus avant l’arrivée du nouvel opus, dont on ignore encore le titre exact. En attendant, les joueurs pourront profiter de la version remastérisée de The Legend of Zelda : Skyward Sword qui arrive sur Switch très bientôt.

