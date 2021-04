The Mandalorian : une vidéo dévoile comment les effets spéciaux ont été améliorés pour la saison 2

Avec l’aide d’Epic Games et de NVIDIA, Industrial Light and Magic a mis au point une suite d’outils permettant de créer des décors numériques plus vrais que nature. Selon l’entreprise, il s’agit de « l’ensemble d’outils le plus puissant que nous ayons jamais créé pour la réalisation de films. ».

La production virtuelle de The Mandalorian – Crédit : ILMVFX

L’énorme dispositif qu’ILM a utilisé pour tourner The Mandalorian, appelé StageCraft, a été étendu et mis à jour pour être meilleur, plus rapide et plus facile à utiliser. Cette plateforme de production virtuelle permet notamment d’associer de manière transparente action en direct et arrière-plans virtuels. L’année dernière, le studio avait déjà montré les coulisses de la création des effets spéciaux de la saison 1.

StageCraft utilise un mur de LED incurvé qui permet d’afficher des arrière-plans numériques haute définition. Il permet de donner l’impression que les acteurs se trouvent dans différents lieux, tout en restant dans le studio. Cela peut être comparé à un fond vert géant, mais la technologie va encore plus loin. Récemment, nous vous avions également montré une vidéo des coulisses des effets spéciaux de la saison 2.

StageCraft 2.0 est une révolution pour l’industrie cinématographique

StageCraft 2.0 permet aux producteurs de The Mandalorian de perfectionner l’éclairage ou de modifier instantanément la perspective du lieu de tournage sans avoir à déplacer de gros appareils photo. Le studio peut également compter sur Helios, le premier moteur de rendu cinématographique d’ILM conçu pour les effets visuels en temps réel. Il permet aux acteurs et aux réalisateurs de voir à quoi ressemble le plan final, et ce même en plein tournage.

La société utilise également des effets visuels en temps réel qui rendent le tournage de films et d’émissions de télévision infiniment plus efficace et rentable.

La vidéo ci-dessous vous montre un échantillon du travail de post-effets visuels réalisé par ILM pour la série, qui a valu à l’entreprise 13 nominations aux Visual Effects Society Awards. Les 8 épisodes de la saison ont comporté près de 5 000 plans d’effets visuels, en plus de tous les travaux d’effets en temps réel d’ILM. The Mandalorian a récemment souffert d’une polémique autour de l’actrice Gina Carano. Celle-ci a été virée de Star Wars à cause de ses propos sur les réseaux sociaux.

