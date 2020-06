The Mandalorian : regardez la création des effets spéciaux de la saison 1

The Mandalorian dévoile les coulisses de ses effets spéciaux en vidéo. On découvre comment plusieurs scènes de la première saison ont été tournées avec un minimum d’acteurs et d’éléments réels, et un maximum d’effets spéciaux bluffants.

Le studio Image Engine a publié une vidéo (disponible plus bas) dévoilant les secrets de fabrication de quelques épisodes phares de la saison 1 de The Mandalorian. Les images montrant les avant/après sont impressionnantes.

Crédit : Imagine Engine

Avec un budget de 100 millions de dollars, Disney n’a pas lésiné sur les moyens et a utilisé des techniques à la pointe de la technologie pour sa série Star Wars The Mandalorian. Pour créer l’univers du show, la production a eu recours à une quantité impressionnante d’effets spéciaux. Comme on peut le voir dans la vidéo, la plupart des scènes ont été tournées en studio, et de nombreux éléments ont été ajoutés numériquement. Cela inclut les vaisseaux spatiaux, les différentes créatures qui peuplent la galaxie, les droïdes, mais aussi les décors et même les armes utilisées par les personnages.

The Mandalorian : la saison 2 regorgera de combats au Sabre Noir, le sabre laser mandalorien

On découvre notamment les coulisses de la scène dans laquelle d’autres Mandaloriens viennent en aide à Din Djarin après que ce dernier ait sauvé l’Enfant du laboratoire. Mando se retrouve pris en embuscade par d’autres chasseurs de primes et soudain, d’autres Mandaloriens semblent tomber du ciel et l’aident à s’enfuir. Pour créer ces personnages, l’équipe d’effets spéciaux a ainsi utilisé des modèles 3D. Chaque Mandolarien a été ajouté numériquement puis animé dans la scène.

The Mandalorian: Season 1 | Breakdown Reel | Image Engine VFX from Image Engine on Vimeo.

Une saison 2 encore plus impressionnante

La saison 2 de The Mandalorian semble avoir donné encore plus de travail aux studios. Dans une récente interview, le superviseur des effets spéciaux Richard Bluff a annoncé que les nouveaux épisodes surpasseraient les premiers. « Je peux dire que pour la saison deux, nous sommes allés au-delà de tout ce que nous avons fait pour la saison une avec cette technologie. Cela a même laissé l’équipe bouche bée. ». a-t-il déclaré.

Le tournage de la saison 2 de The Mandalorian a pu être bouclé avant le début de la crise pandémique. Une partie de la post-production a été faite en télétravail, mais les épisodes seront diffusés comme prévu à partir d’octobre prochain. La saison 3 est déjà en préparation. En attendant, un documentaire complet sur la création de The Mandalorian est toujours disponible sur Disney+.

Source : Imagine Engine