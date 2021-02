The Mandalorian : l’actrice Gina Carano est virée de Star Wars à cause de ses propos sur les réseaux sociaux

À la suite de messages controversés de Gina Carano sur les réseaux sociaux, Lucasfilm a décidé d’écarter l’actrice de la série The Mandalorian, dont la deuxième saison est sortie récemment sur la plateforme de streaming Disney+.

Carano a joué le rôle de la chasseuse de primes Cara Dune lors des deux premières saisons de The Mandalorian de Disney+, et il semble que l’actrice ne reviendra pas pour une troisième saison.

Gina Carano – Crédit : Disney+

Le personnage de Cara Dune était si cher à Disney que la société préparerait une série spin-off centrée sur Cara Dune et la Mandalorienne Bo-Katan. Malheureusement, après son éviction de Lucasfilm, on imagine que Gina Carano ne pourra même pas prêter sa voix à son personnage pour cette série.

Gina Carano : des propos sur les réseaux sociaux qui dérangent

Le porte-parole de Lucasfilm déclaré : « Gina Carano n’est pas employée par Lucasfilm actuellement et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. Néanmoins, ses posts sur les médias sociaux qui dénigrent les gens sur la base de leur identité culturelle et religieuse sont odieux et inacceptables. ».

La réaction des spectateurs a été vive, puisque le hashtag #fireGinaCarano (Virez Gina Carano) est apparu dans la foulée sur Instagram. La nuit précédente, l’actrice avait partagé une histoire antisémite sur son compte Instagram. Elle a ensuite rapidement été supprimée, mais le mal était fait. De nombreux fans avaient déjà fait des captures d’écran et l’avaient partagée sur les réseaux sociaux.

Gina Carano n’en était pas à son coup d’essai, puisque l’actrice avait déjà été vivement attaquée par ses fans après avoir critiqué le port du masque sur son compte Twitter. L’actrice avait aussi partagé des théories du complot à propos des élections américaines et aimé des messages qui dénigraient le mouvement Black Lives Matter.

Malgré la crise sanitaire et le renvoi d’une de ses protagonistes, The Mandalorian saison 3 devrait bientôt être de retour sans Gina Carano sur Disney+. En effet, la PDG de Lucasfilm a révélé que la série Star Wars serait de retour pour Noël 2021 sur Disney+.

