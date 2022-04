Thor 4 : une erreur repérée dans la timeline du MCU

Une erreur en lien avec le regard de Thor – Crédit : Marvel Studios

Le Marvel Cinematic Universe se poursuit au cinéma et sur Disney+. Et vous n’êtes pas sans savoir que Thor 4 (Thor : Love and Thunder) vient de dévoiler son premier teaser. On découvre que Valkyrie dirige New Asgard mais surtout que Thor n’est plus le seul Thor. Jane Foster, incarnée par Natalie Portman, incarne Mighty Thor. Et en attendant de découvrir le long-métrage, les fans pensent avoir repéré une erreur dans la timeline du MCU en lien avec Avengers Infinity War qui a eu droit à sa version vintage.

L’œil de Thor a changé de couleur dans Thor 4

Dans Thor Ragnarok, Thor perd son œil mais en retrouve un nouveau dans Avengers Infinity War. Le dieu nordique a donc un regard vairon. Entendre par là que ses yeux ne sont pas de la même couleur. L’un marron, l’autre bleu. Sauf que les plus attentifs des fans ont repéré une erreur dans le teaser de Thor 4. Comme beaucoup le soulignent, le nouvel œil de couleur marron dans Avengers Infinity War est désormais… bleu. En gros, le regard de Thor est le même qu’avant sa blessure dans Thor Ragnarok.

Alors pourquoi Thor a-t-il désormais deux yeux bleus au lieu du regard vairon adopté dans Avengers Infinity War ? À moins d’être dans la tête des équipes, difficile de le savoir. Il peut s’agir d’un choix volontaire expliqué plus tard ou d’une erreur d’étourderie. Dans le second cas, Marvel Studios pourra compter sur les effets spéciaux numériques pour corriger ça. D’autant plus que cette (possible) erreur fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

Que cette erreur ait été repérée immédiatement prouve que les fans restent attentifs quant à la cohérence du MCU. Plus de dix ans que Marvel Studios poursuit son projet et des erreurs à ce niveau peuvent survenir au fil de productions de plus en plus massives mais surtout nombreuses. Mais la communauté veille…

Source : CBR