Tony Stark a provoqué la mort de ces personnages du MCU

Tout le monde aime Iron Man ! Sauf qu’avant de devenir un super-héros, Tony Stark a été un marchand d’armes. Le milliardaire a semé le chaos avec ses créations et provoqué la mort directe ou indirecte de beaucoup de monde. Voici ces personnages du MCU dont la disparition est liée de près ou de loin à Tony Stark.

© Marvel Studios

Tout le monde aime Tony Stark en tant que meneur de l’initiative Avengers. Robert Downey Jr. l’a rendu cool aux yeux du monde entier avant de se sacrifier dans Avengers : Endgame. Lors de cette bataille, le milliardaire meurt pour vaincre Thanos, la menace qui le hantait depuis des années. Mais si Iron Man brille par son héroïsme, cela n’a pas toujours été le cas.

Bien avant d’être Iron Man, Tony Stark jouissait d’une immense fortune dans la vente d’armes. L’homme a semé la mort et provoqué des disparitions tragiques dans le monde entier.

Voici ces personnages dont Tony Stark a provoqué la mort directe ou indirecte.

À lire > Disney+ : 11 séries Marvel à venir après She-Hulk

Obadiah Stane

© Marvel Studios

Tony Stark n’a pas tué Obadiah Stane mais lui a fourni la technologie nécessaire pour causer sa propre mort. L’homme d’affaires représente le premier adversaire d’Iron Man puisqu’il a commandité l’enlèvement du milliardaire. Le complot visait à enlever puis tuer Tony Stark !

À la fin du film, Tony Stark demande à Pepper Potts de surcharger le serveur se situant sous la zone de combat. Obadiah Stane, qui a une armure comme celle d’Iron Man, meurt avant d’avoir pu continuer ses plans.

Ho Yinsen

© Marvel Studios

Ho Yinsen a une place particulière dans la quête de Tony Stark pour devenir meilleur. Capturé par les Dix Anneaux, l’homme aide le milliardaire à concevoir l’armure qui va le libérer de sa capture.

Il meurt en retenant les hommes qui voulaient tuer Tony Stark pour lui donner le temps de finir son armure. Un sacrifice qui signifie beaucoup pour celui qui va devenir Iron Man et donner sa propre vie dans Avengers : Endgame.

Olek et Iryna Maximoff

© Marvel Studios

Olek et Iryna Maximoff sont, vous vous en doutez, les parents de Wanda et Pietro Maximoff. Le couple meurt lors d’un bombardement de leur maison lors de la bataille de Sokovia. On apprend qu’il s’agit d’une bombe créée par Stark Industries. Les jumeaux dotés de pouvoir veulent alors éliminer Tony Stark pour venger leurs parents.

Si le milliardaire ne tue pas directement le couple, son entreprise participait à répandre la mort.

Pietro Maximoff

© Marvel Studios

Quicksilver est le nom de Pietro Maximoff. Son pouvoir lui permet de courir à la vitesse de la lumière. Il se bat contre les Avengers aux côtés de Wanda avant que les jumeaux ne se retournent contre Ultron en comprenant ses intentions.

Pietro Maximoff se fait tuer en protégeant Clint Barton et un enfant. Sa mort à cause des balles d’Ultron aurait pu être évitée si Bruce Banner et Tony Stark n’avaient pas fabriqué l’intelligence artificielle meurtrière.

Maya Hansen

© Marvel Studios

L’ancienne maîtresse de Tony Stark cherche en réalité à se venger de lui. Maya Hansen a été humiliée par le milliardaire avant qu’il ne soit un super-héros avec le cœur sur la main.

Si l’homme avait pris conscience plus tôt de son comportement, la mort de Maya Hanson, éliminée par Aldrich Killian de l’AIM qui se servait d’elle, aurait pu être évitée.

Quentin Beck

© Marvel Studios

Encore un personnage tué indirectement par Tony Stark à cause d’actes passés. Faux ami de Peter Parker, Quentin Beck utilise des drones pour duper ses adversaires et se faire passer pour un super-héros. Mais la réalité est tout autre et lors d’un affrontement contre Spider-Man à Londres, l’un de ses robots le tue.

Ses motivations de vilains ? Sa mauvaise expérience lorsqu’il travaillait pour Stark Industries. Tony Stark l’a maltraité, faisant de lui un méchant qui provoquera sa propre perte.

Le roi T’Chaka

© Marvel Studios

C’est lors d’un bombardement sur les Nations Unies mené par Helmut Zemo que le roi T’Chaka meurt. On apprend plus tard les motivations du vilain. L’homme perd sa famille lors de la bataille de Sokovia pendant laquelle de nombreux dégâts sont causés par Ultron.

Comme expliqué précédemment, Bruce Banner et Tony Stark sont responsables de la naissance de cette intelligence artificielle maléfique.

Charlie Spencer

© Marvel Studios

C’est un personnage mineur dont la mort provoque des conséquences majeures. Un bâtiment s’effondre sur Charlie Spencer lors de la bataille de Sokovia. Sa mère éplorée se présente à Tony Stark au début de Captain America : Civil War.

Le milliardaire prend conscience de cette mort provoquée par sa faute et décide d’adhérer à l’enregistrement des super-héros pour un meilleur contrôle.

Vision

© Marvel Studios

Pendant la phase 3 du MCU, Vision a été un personnage majeur, notamment par son couple avec Wanda présenté dans WandaVision sur Disney+. C’est lors de la bataille du Wakanda que Thanos l’élimine.

Si Tony Stark et Steve Rogers ne s’étaient pas déchirés pendant la Civil War, les Avengers n’auraient pas été divisés. Tout le monde aurait fait front uni et la mort de Vision aurait pu être évitée.

Source : ScreenRant