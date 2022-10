Disney+ : 11 séries Marvel à venir après She-Hulk

© Marvel Studios

C’est bientôt la fin de She-Hulk qui a glissé un QR Code dans son épisode 8. La plateforme Disney+ a bien profité de sa grande exposition pour développer le MCU avec des séries dont certaines introduisent de nouveaux héros. Marvel Studios ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et à côté des films, plusieurs productions se préparent pour le service de streaming.

Une bonne partie a été officialisée par Disney lui-même. L’occasion de lister, dans l’ordre, les séries Marvel à venir après She-Hulk.

À lire > À cause d’un salaire trop bas, ces acteurs ont abandonné un rôle en cours de route

Disney+ Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic et Star 8,99€ > Disney+

Secret Invasion

© Marvel Studios

Avec le retour de Samuel L. Jackson en Nick Fury, les fans attendent Secret Invasion ! Sans oublier la présence de Cobie Smulders dans la peau de Maria Hill. Mais ce n’est pas tout puisque Emilia Clarke aka Daenerys dans Game of Thrones intègre le casting dans un rôle inconnu.

La série suit les anciens agents du SHIELD dans leur combat contre les Skrulls. Des extraterrestres métamorphes qui ont infiltré la Terre. Les spectateurs ont notamment pu en voir dans Spider-Man : Far From Home.

What If… ? (saison 2)

© Marvel Studios

Cette série animée basée sur le multivers a droit à sa saison 2 ! What If… ? propose une nouvelle histoire à chaque épisode avec une variation d’événements connus du MCU.

Des récits connus des fans qui prennent une direction inédite. Pour le moment, on ne sait rien des différents épisodes mais 9 épisodes sont confirmés.

Echo

© Marvel Studios

Echo se déroule juste après les événements des Hawkeye dans lequel apparaît le personnage. Alaqua Cox revient en Echo/Maya Lopez, une héroïne capable de copier à la perfection les mouvements d’une autre personne.

Cette Amérindienne sourde retourne dans sa ville natale pour renouer avec ses racines, son passé et les siens. Vincent D’Onofrio et Charlie Cox reviennent respectivement en Kingpin et Daredevil !

Loki

© Marvel Studios

Il n’a pas fallu longtemps à Disney pour officialiser une saison 2 à Loki. Une série très appréciée qui suit directement les événements de la saison 1 alors que Loki retourne dans une nouvelle version de la TVA où l’agent Mobius et le Chasseur B-15 ne le connaissent pas.

Sophia Di Martino fait son retour en Lady Loki !

X-Men ‘97

© Marvel Studios

Cette série relance celle des années 90. Cette suite reste l’un des projets les plus excitants du MCU avec le retour de plusieurs membres de la distribution originale.

Ironheart

© Marvel Studios

La série Ironheart suit le personnage du même nom et The Hood. Une héroïne qui fera ses débuts dans Black Panther 2 qui a eu droit à un nouveau trailer avec la remplaçante de T’Challa.

Disney a prévu 6 épisodes.

Agatha : Coven Of Chaos

© Marvel Studios

Oui, Agatha a bien droit à son spin-off après WandaVision ! La série promet de suivre le personnage incarné par Kathryn Hahn pour comprendre son passé et son utilisation de la magie noire.

Comptez sur le retour de Sarah Proctor incarnée par Emma Caulfield Ford qui était présente dans la série originale.

Spider-Man : Freshman Year

© Marvel Studios

Que serait le MCU sans l’un de ses héros les plus populaires ? Comme son nom l’indique, la série suit Peter Parker durant sa première année de lycée avant de devenir Spider-Man. Cependant, l’intrigue ne se déroule pas dans la timeline principale, Tom Holland ne reprend pas son rôle dans cette production d’animation.

Une saison 2 est prévue appelée Spider-Man : Sophomore Year.

Daredevil : Born Again

© Marvel Studios

C’est officiel, l’univers Netflix de Daredevil intègre le MCU. Pour l’occasion, Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reprennent les rôles respectifs de Daredevil et Kingpin. Attention cependant, il ne s’agit pas d’une suite à la série que tous les fans connaissent mais une variation.

On imagine que la violence gore va être absente du fait de l’approche familiale du MCU.

Marvel Zombies

© Marvel Studios

Ce spin-off de What If… ? se déroule dans un multivers où les héros Marvel luttent… contre une apocalypse zombies. Certains Avengers sont même devenus des morts-vivants comme Captain America, Hawkeye et Kate Bishop.

L’intrigue reste mystérieuse…

Série sans nom sur le Wakanda

© Marvel Studios

Ryan Coogler, réalisateur des films Black Panther, dirige une série sur le royaume du Wakanda. Le nom n’a pas encore été dévoilé et on ne sait rien de l’histoire ou de sa place dans la timeline Marvel.

Source : ScreenRant