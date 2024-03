The Last of Us saison 2 : quatre acteurs rejoignent la série, voici leurs personnages dans le jeu

Le casting de la saison 2 de The Last of Us se précise ! Quatre personnages du deuxième jeu et leurs acteurs associés sont maintenant connus : Manny, Mel, Nora et Owen. La série, avec quelques changement capillaires des acteurs, sera fidèle au jeu.

© HBO

Après le carton de la première saison de The Last of Us, la suite des aventures d’Ellie et Joel a immédiatement été annoncée par HBO. Et le casting de cette deuxième saison de la série adaptée du jeu vidéo se précise. Les sources de Variety indiquent que plusieurs acteurs ont été sélectionnés pour jouer des personnages emblématiques de The Last of Us : Part II.

Pour les rôles principaux, on savait déjà que Pedro Pascal et Bella Ramsey seraient de retour dans le rôle de Joel et d’Ellie. Pour celui d’Abby, ce sera Kaitlyn Dever qui incarnera l’autre personnage jouable The Last of Us : Part II. Mais le jeu comporte bien d’autres personnages, mineurs certes, mais tout aussi attachants. Voici quatre des acteurs qui les incarneront dans cette saison 2 de The Last of Us.

Voici les acteurs de Manny, Mel, Nora et Owen dans la saison 2 de The Last of Us

Danny Ramirez jouera Manny, décrit par HBO comme “un soldat loyal dont le regard ensoleillé dément la douleur de vieilles blessures et la peur de manquer à ses amis au moment où ils ont le plus besoin de lui“. L’acteur est plus connu pour ses rôles dans Top Gun : Maverick ou Falcon et le Soldat de l’hiver.

© Danny Ramirez / Instagram © Naughty Dog

Ariela Barer incarnera Mel, décrite comme “une jeune médecin dont l’engagement à sauver des vies est remis en question par les réalités de la guerre et du tribalisme“. L’actrice a joué notamment dans le film Sabotage et dans la série Marvel Runaways.

© Wikipedia © Naughty Dog

Tati Gabrielle jouera Nora, décrite comme “une infirmière militaire qui tente d’accepter les péchés de son passé“. Tati Gabrielle a déjà joué dans les séries Netflix You et Les Nouvelles Aventures de Sabrina.

© Tati Gabrielle / Instagram © Naughty Dog

Spencer Lord jouera Owen, décrit comme “une belle âme piégée dans un corps de guerrier, condamnée à combattre un ennemi qu’il refuse de haïr“. L’acteur est plus connu pour ses rôles dans les séries Riverdale et La famille fait loi.

© Spencer Lord / Instagram © Naughty Dog

À lire > The Last of Us : l’acteur de Bill répond sèchement aux téléspectateurs homophobes

Nous nous en tiendront aux propos de HBO pour décrire ces personnages du jeu. En effet, nous ne voudrions pas divulgâcher à ceux qui n’ont pas joué à The Last of Us : Part II le plaisir de découvrir ces personnages haut en couleur en regardant la nouvelle saison.

Malheureusement, il faudra patienter longtemps avant de pouvoir le faire. Dès la diffusion du troisième épisode de la S01, la chaîne avait annoncé qu’elle renouvelait la série pour une seconde saison. Cependant, la grève des scénaristes aura causé du retard dans l’écriture et le tournage a commencé il y a seulement quelques semaines, comme le révèlent ces images volées de la saison 2 de The Last of Us.