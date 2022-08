Tour Pro 2 : JBL met un écran tactile sur ses écouteurs sans fil

JBL Tour Pro 2 ©JBL

En amont de l’IFA 2022, JBL a présenté ses nouveaux écouteurs à venir en janvier 2023. Il s’agit des Tour Pro 2, un modèle true wireless qui a la particularité d’accueillir un écran tactile sur leur boîtier de charge.

Un écran sur des écouteurs, à quoi ça sert ?

L’objectif derrière cette innovation est de répondre à un besoin des utilisateurs multi-appareils. Si sur mobile on a des applications permettant de paramétrer ses écouteurs, ce n’est pas le cas sur un PC, un Mac ou un Chromebook.

JBL Tour Pro 2 ©JBL

En ajoutant un écran tactile de 1,45 pouces au boîtier des Tour Pro 2, JBL déverrouille une compatibilité totale avec n’importe quel appareil. Cet affichage sert à configurer les écouteurs, mais aussi à gérer leur réduction de bruit, recevoir des appels, gérer sa musique ou encore afficher messages et notifications.

Des options sympathiques, mais qui feront certainement doublon pour ceux qui ont une montre ou un bracelet connecté.

Les Tour Pro 2 sont en Bluetooth LE Audio

Les JBL Tour Pro 2 sont des écouteurs à réduction de bruit active. Un ANC qui est adaptatif, ce qui optimise la batterie, généralement. Ils sont alimentés par deux haut-parleurs de 10 mm calibré par JBL. Une fonction nommée Personi-fi 2.0 offre une personnalisation du son.

JBL Tour Pro 2 ©JBL

Côté design, JBL s’affranchit de celui des Tour Pro+, leurs prédécesseurs. Les Tour Pro 2 arborent désormais une tige. Un choix qui devrait améliorer les conversations téléphoniques. JBL indique d’ailleurs qu’ils sont pourvus de 6 micros partagés entre les appels et la réduction de bruit active. Certifiés IP54, ils sont utilisables pour le sport.

Une fonction de spatialisation du son est également au programme. Enfin, le plus important est la prise en charge du Bluetooth 5.3, le fameux Bluetooth LE Audio. Cela induit l’apport du codec LC3, lequel améliore grandement la qualité sonore sur de faibles débits et offre donc une efficience bien plus économique en énergie. Ajoutons aussi l’apparition d’Auracast qui permettra de capter des diffusions comme des annonces en gare.

JBL donne ses nouveaux écouteurs pour 10 heures d’autonomie et 40 heures en tout avec les charges du boîtier, sans réduction de bruit. Les JBL Tour Pro 2 seront lancés en janvier 2023 au pris de 249 €.