Meilleurs écouteurs sans fil : quel modèle Bluetooth acheter en 2023 ? 

Depuis le succès des AirPods d’Apple, les écouteurs sans fil se multiplient. Ils sont plus agréables à utiliser que leurs contreparties filaires. De plus, la qualité sonore est toujours présente. Mais il peut être difficile de s’y retrouver devant ce large choix de modèles Bluetooth. Voici notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil.

Notre top 3 des meilleurs écouteurs Bluetooth

Huawei FreeBuds 5i, la puissance à un prix abordable 99.29€ Voir 79.99€ Voir 79.99€ Voir 79.99€ Voir 93.22€ Voir 99.95€ Voir 102.21€ Voir Plus d'offres Sony WF-1000XM5, des écouteurs avec une excellente réduction de bruit active 249.99€ Voir 219.99€ Voir 235.99€ Voir 249.99€ Voir 249.99€ Voir 249.99€ Voir 319€ Voir Plus d'offres Apple AirPods Pro 2, les meilleurs écouteurs ANC pour Mac, iPhone et iPad 279€ Voir 105€ Voir 249€ Voir 249€ Voir 279€ Voir 279€ Voir 279€ Voir 279€ Voir 279€ Voir 279€ Voir Plus d'offres

La fin des fils : c’est la promesse faite par les écouteurs Bluetooth. Une promesse qui intéresse de plus en plus de gens. Le marché des appareils sans fil se développe en effet très vite et les marques présentes dans ce secteur sont aujourd’hui très nombreuses. Après Apple, sont arrivés Jabra, Bose, Sennheiser, B&O, Realme, Oppo, Sony ou encore OnePlus. Et plus il y a de modèles, plus les tarifs sont bas.

D’objet haut de gamme avec les premiers AirPods, les true wireless sont rapidement passés sous les 100 €. On en trouve à tous les prix aujourd’hui. De 19,99 € pour des produits asiatiques inconnus, à plus de 399 €, il y en a pour toutes les bourses et les appareils pas chers ne sont pas forcément mauvais. Découvrez notre sélection des meilleurs écouteurs true wireless.

À lire aussi : notre comparatif des meilleures écouteurs sans fil à réduction de bruit

Huawei FreeBuds 5i, la puissance à un prix abordable

Huawei FreeBuds 5i La puissance à un prix abordable 99.29€ Voir l’offre

79.99€ Voir l’offre

79.99€ Voir l’offre

79.99€ Voir l’offre

93.22€ Voir l’offre

99.95€ Voir l’offre

102.21€ Voir l’offre On aime Prix abordable

Prix abordable Excellente qualité sonore

Excellente qualité sonore Très confortable

Très confortable Bluetooth MultiPoint On n’aime pas Faible qualité du micro

Faible qualité du micro Mais Bluetooth pas toujours stable

Les Huawei Freebuds 5i sortis le 13 janvier 2023 sont les derniers-nés de la marque chinoise. Il s’agit d’écouteurs ANC à un prix très attractif. Par rapport au précédent modèle, cette nouvelle génération est certifiée IP54 (protection contre les poussières et les éclaboussures d’eau). Ils sont confortables, on peut écouter de la musique pendant des heures sans ressentir de gêne.

Et vous pouvez compter sur une autonomie de 28 heures au maximum, mais si vous activez l’option de réduction des bruits, elle descend à 18 heures. Pour ce tarif, la qualité sonore est vraiment excellente, les écouteurs son même certifiés Hi-Res Audio Wireless. Et il est bien entendu possible de les utiliser avec tous les modèles de smartphones.

Nothing ear (2), le meilleur rapport qualité/prix

Nothing ear (2) Le meilleur rapport qualité/prix 104.81€ Voir l’offre

109.14€ Voir l’offre

109.99€ Voir l’offre

143.94€ Voir l’offre

145.50€ Voir l’offre

155.99€ Voir l’offre On aime Qualité du son

Qualité du son Excellente autonomie

Excellente autonomie Confortable

Confortable Double connexion

Double connexion Certification Hi-Res On n’aime pas Prix en hausse

Prix en hausse Design quasi inchangé

Comme leur nom l’indique, il s’agit de la deuxième génération d’écouteurs sans-fil de la marque Nothing. On retrouve une qualité audio améliorée avec la certification Hi-Res. Ils sont également plus compacts d’environ 20% et certifiés IP54 (contre IPX4 auparavant). Les commandes tactiles sur ces derniers ont laissé place à des commandes à pression plus précises. Et celles-ci peuvent être personnalisées et permettent de les appairer à deux terminaux pour plus de flexibilité.

Côté ergonomie, ils sont plus légers et tout aussi confortables que les Nothing Ear (1). Enfin, l’autonomie est excellente avec 36 heures annoncées par la marque avec recharge de l’étui incluse. Mais on descend à environ 22 heures en écoute ANC. Hélas, ces nouveaux écouteurs sont 50 euros plus chers que leurs prédécesseurs (149€ contre 99€).

À lire aussi : notre test complet des Nothing ear (2)

Jabra Elite 7 Active, les meilleurs écouteurs pour le sport

Jabra Elite 7 Active Les meilleurs écouteurs pour le sport 179.99€ Voir l’offre

129€ Voir l’offre

202.01€ Voir l’offre

292€ Voir l’offre On aime Bonne qualité sonore

Bonne qualité sonore Tiennent bien en place

Tiennent bien en place Bonne autonomie

Bonne autonomie Multipoint

Multipoint Etanche (IP57) On n’aime pas Pas la meilleure réduction de bruit active

Pas la meilleure réduction de bruit active Basses un peu trop poussées

Les Elite 7 Active sont la déclinaison sportive des Elite 7 Pro. Des écouteurs haut de gamme qui rassemblent tout le savoir-faire de Jabra dans cette paire résistante à l’eau, à la sueur, confortable et offrant un très bon maintien même en sport engagé.

Une longue liste d’argument qui pourrait se prolonger par le son de bonne qualité et du multipoint, une pause active… Franchement, on se demande encore ce qui leur manquerait. Ah si, une réduction de bruit mieux travaillée, mais pour du sport, on reste permissif, d’autant plus que le mode transparence est correct et nous semble plus important pour éviter tout accident lors du footing matinal.

Oppo X2, pour un son personnalisé à votre audition

Oppo Enco X2 Pour un son personnalisé à votre audition 95.12€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

101.22€ Voir l’offre

108.85€ Voir l’offre

668.33€ Voir l’offre On aime Le son personnalisé

Le son personnalisé Le multipoint, enfin

Le multipoint, enfin Bon rendu audio

Bon rendu audio Compatibles Hi-Res Audio (LDAC)

Compatibles Hi-Res Audio (LDAC) Application compatible iOS

Application compatible iOS Confortables

Confortables Réduction de bruit correcte On n’aime pas Mode transparent peu efficace

Mode transparent peu efficace Plus chers que les Enco X

Plus chers que les Enco X Autonomie moyenne

Avec les Enco X2, Oppo a parfait sa recette haut de gamme. Ceux-ci sont désormais capables de boxer contre les meilleurs écouteurs du marché. Un son équilibré, du multipoint, du LDAC, une compatibilité iOS. Ils ont le parfait matériel de la petite paire équilibrée. Si l’on dénombre quelques imperfections, c’est le “Son d’Or” d’Oppo qui nous convainc comme avec les Enco Free 2.

Une fonction qui permet à l’utilisateur d’égaliser les écouteurs en fonction de son audition et ainsi de redécouvrir sous un nouveau jour tous les contenus sonores (musique, jeux, films). Pour ma part, c’est dans les médiums que j’ai perdu et c’est un régal “d’entendre à nouveau” parfaitement.

À lire aussi : notre test complet des Oppo Enco X2

Huawei Freebuds Pro 2, la meilleure qualité de son

Huawei Freebuds Pro 2 La meilleure qualité de son 230.88€ Voir l’offre

169.99€ Voir l’offre

179.99€ Voir l’offre

219.99€ Voir l’offre On aime Une qualité sonore excellente

Une qualité sonore excellente Compatibles Hi-Res Audio (LDAC)

Compatibles Hi-Res Audio (LDAC) Compacts et confortables

Compacts et confortables Application compatible iOS

Application compatible iOS Multipoint On n’aime pas Mauvaise autonomie

Mauvaise autonomie On espérait une meilleure réduction de bruit (mais elle fonctionne)

On espérait une meilleure réduction de bruit (mais elle fonctionne) Mode "faible latence" inutile

Ayatollah du son, voici vos écouteurs. Avec les Freebuds Pro 2, Huawei livre une copie propre. Ce modèle LDAC dopé par deux transducteurs qui apportent une nappe de musicalité rarement rencontrée sur ce format. Et comme il l’a fait sur ses enceintes, il a invité Devialet dans la danse. Le constructeur français s’est occupé de l’étalonnage des écouteurs. Le résultat est de haute volée.

Revers de la médaille, l’autonomie n’est pas au niveau. Lors de notre test, la batterie a tenu seulement 3 heures avec l’ANC activée. Sans cette dernière, on peut écouter de la musique pendant environ 6 heures. Cependant, ce défaut est rattrapé par une charge rapide efficace. En effet, il faut seulement 10 minutes pour récupérer 2 heures 30 d’écoute. Mais si vous voulez des écouteurs polyvalents avec un son de qualité, ils sont un choix à considérer.

À lire aussi : notre test complet des Huawei Freebuds Pro 2

Apple AirPods Pro 2, les meilleurs écouteurs ANC pour Mac, iPhone et iPad

Apple AirPods Pro 2 Les meilleurs écouteurs ANC pour Mac, iPhone et iPad 279€ Voir l’offre

105€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

279€ Voir l’offre

279€ Voir l’offre

279€ Voir l’offre

279€ Voir l’offre

279€ Voir l’offre

279€ Voir l’offre On aime Très bon rendu sonore

Très bon rendu sonore Réduction de bruit proche du AirPods Max

Réduction de bruit proche du AirPods Max Un confort absolu

Un confort absolu Les meilleurs écouteurs pour des appareils Apple

Les meilleurs écouteurs pour des appareils Apple Un bon kit mains-libres

Un bon kit mains-libres Latence faible

Latence faible Réglage du volume sur les branches On n’aime pas Une autonomie encore en-deçà de la concurrence

Une autonomie encore en-deçà de la concurrence De nombreuses fonctions indisponibles sous Android

Les AirPods Pro étaient déjà excellents, Apple améliore encore son concept avec les AirPods Pro 2. La nouvelle puce H2 offre son lot de nouveautés. On observe un gain de puissance dans les basses, mieux maîtrisées. La réduction de bruit active est également impressionnante, proche de celle du AirPods Max, le casque d’Apple.

Le contrôle du volume fait son apparition sur cette itération et il était très attendu. Côté autonomie, la nouvelle puce H2 met aussi son grain de sel. Les AirPods 2 tiennent 6h avec ANC, ce qui est mieux que les AirPods Pro, mais toujours en deçà de la concurrence. Enfin, rappelons surtout que l’expérience n’est pas aussi complète avec un PC ou un terminal sous Android.

Certaines fonctionnalités phares ne sont pas compatibles, comme l’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête ou la détection de port. Des écouteurs qui ne s’expriment véritablement que dans l’écosystème Apple.

Apple AirPods 3, pour les possesseurs de produits Apple

Apple AirPods 3 Pour les possesseurs de produits Apple 179€ Voir l’offre

145€ Voir l’offre

169€ Voir l’offre

179€ Voir l’offre

179€ Voir l’offre

179€ Voir l’offre

179€ Voir l’offre

183€ Voir l’offre

189€ Voir l’offre

189.80€ Voir l’offre

199€ Voir l’offre

209€ Voir l’offre On aime Design toujours aussi réussi

Design toujours aussi réussi Étanche

Étanche Excellente autonomie

Excellente autonomie Spatial Audio toujours plaisant

Spatial Audio toujours plaisant Très confortable On n’aime pas Impossibilité de contrôler le volume depuis les écouteurs

Impossibilité de contrôler le volume depuis les écouteurs Pas de réduction de bruit

Si vous trouvez, le prix des AirPods Pro 2 est trop élevé, vous pouvez vous tourner vers la version AirPods 3 plus abordable. Ils sont sortis à un prix de 199 euros et il est désormais possible de les trouver à un meilleur tarif chez certains revendeurs.

Mais déjà, par rapport à la version précédente, ils sont bien plus confortables. Et la taille de la tige a encore été réduite. Pour la partie audio, ils embarquent la fonction Audio Spatial qui offre un suivi dynamique toujours agréable. Sinon, la qualité audio est toujours bonne sans pour autant être extraordinaire. L’autonomie a été améliorée pour atteindre environ 7 heures d’écoute. On peut compter 5 cycles de recharge avec le boîtier. En bref, sans être aussi bon que les AirPods Pro 2, ils sont supérieurs à la deuxième génération.

Et si vous avez des produits Apple, leur utilisation est toujours aussi aisée. Enfin côté design, ces écouteurs sont assez proches de la version Pro 2.

Sony WF-1000XM5, des écouteurs avec une excellente réduction de bruit active

Sony WF-1000XM5 Des écouteurs avec une excellente réduction de bruit active 249.99€ Voir l’offre

219.99€ Voir l’offre

235.99€ Voir l’offre

249.99€ Voir l’offre

249.99€ Voir l’offre

249.99€ Voir l’offre

319€ Voir l’offre On aime Excellente qualité audio

Excellente qualité audio Application complète…

Application complète… ANC efficace

ANC efficace Très bonne autonomie

Très bonne autonomie Toujours aussi confortable

Toujours aussi confortable Multipoint On n’aime pas Qualité des conversations variables

Qualité des conversations variables … mais peu ergonomique

Actuellement, les Sony WF-1000XM5 sont parmi les meilleurs écouteurs sans fil avec réduction de bruit. Ils succèdent au très bon WF-1000XM4 que nous avions déjà eu l’occasion de tester. Pour revenir à qui nous intéresse, ils embarquent donc la fonction ANC.

Comme toujours chez le fabricant nippon, cette dernière est de qualité. De même, la réduction de bruit passive est particulièrement efficace. Sinon, on trouve toujours l’application Headphone Connect. Dans son domaine, elle est l’une des plus complètes, mais la prise peut être difficile au début. Le nombre d’options disponibles est important, et il faut un peu de temps pour s’y habituer.

Pour la partie batterie, le fabricant annonce environ 8 heures d’autonomie avec l’ANC et 12 heures sans celle-ci. Au moment de notre test, les écouteurs ont légèrement dépassé cette durée pour notre plus grand plaisir. Enfin, le boîtier est capable d’assurer 2 charges complètes. Pour finir, ce dernier est compatible avec la charge sans fil Qi.



À lire aussi : notre test complet des Sony WF-1000XM5

Bose QuietComfort Earbuds II, la meilleure réduction de bruit active

Bose QuietComfort Earbuds II La meilleure réduction de bruit active 299.94€ Voir l’offre

189€ Voir l’offre

198.90€ Voir l’offre

259.99€ Voir l’offre

299.99€ Voir l’offre

299.99€ Voir l’offre

347.31€ Voir l’offre

355.93€ Voir l’offre On aime Meilleure réduction de bruit sur des écouteurs

Meilleure réduction de bruit sur des écouteurs Qualité sonore adaptative qualitative

Qualité sonore adaptative qualitative Très bon mode transparence

Très bon mode transparence Faible latence

Faible latence Bonne autonomie On n’aime pas Moins bons en appels que les QC Earbuds

Moins bons en appels que les QC Earbuds Pas de multipoint

Pas de multipoint Plus de charge sans fil

Plus de charge sans fil Un tarif qui augmente par rapport à la V1

Un tarif qui augmente par rapport à la V1 Finition du boîtier

Bose livre la meilleure réduction de bruit active sur des écouteurs avec ses QC Earbuds II, on se rapproche sérieusement de la qualité d’un casque ANC. Plus compacts que le premier modèle, ils offrent toujours une bonne qualité sonore et qui vient cette fois-ci s’adapter automatiquement à l’audition de chacun.

Le fabricant annonce une autonomie de 6 heures. Cependant, lors de nos tests, ils ont été capables de tenir pendant 7 heures. C’est une chose rare et bonne à noter. Dans tous les cas, c’est un résultat très convenable. Sinon, ils sont bien évidemment très confortables.

Ce sont les compagnons idéaux à deux concessions près. Ils n’ont pas de multipoint et ne sont pas à l’aise en kit mains libres dans les environnements bruyants. Si vous pouvez passer outre ces aspects et que leur prix ne vous effraie pas, c’est un choix solide.

À lire aussi : notre test complet des Bose QuietComfort Earbuds II

Technics EAH-AZ60, les meilleurs pour le jeu vidéo

Technics EAH-AZ60 Les meilleurs pour le jeu vidéo 150.68€ Voir l’offre

88.50€ Voir l’offre

179.97€ Voir l’offre

202.73€ Voir l’offre

239.99€ Voir l’offre On aime Latence très faible

Latence très faible Bonne signature sonore

Bonne signature sonore Compatibles Hi-Res Audio (LDAC)

Compatibles Hi-Res Audio (LDAC) Une application blindée d'options

Une application blindée d'options Autonomie : 7h avec ANC

Autonomie : 7h avec ANC Multipoint On n’aime pas Pas de pause active

Pas de pause active Ecouteurs assez gros

Ecouteurs assez gros Mauvais en appel dans environnement bruyant

Avec les EAH-AZ60, Technics parvient à tirer son épingle du jeu. Il ne leur manque pas grand-chose pour décrocher la meilleure place de ce comparatif. Ils sont pourvus de toutes les options actuelles, multipoint, LDAC en tête. Ces écouteurs n’excellent pas en tout point, mais ils sont équilibrés sur tous leurs aspects. Notamment, on les retient pour leur très faible latence.

Si d’origine elle est dans la moyenne, c’est en activant la priorité à la connectivité ainsi que l’option “supprimer le délai du son”. Nos mesures révèlent alors une latence de 12 ms. C’est très bas et excellent si l’on s’adonne au jeu mobile. De même, la réduction de bruit active est également de la partie.

Pour finir, on peut compter sur une excellente autonomie. En effet, lors de notre test, ils ont tenu presque 7 heures d’écoute avec l’ANC activée. Seul bémol sur ce modèle, un kit mains libres absolument pas au niveau, surtout à la vue du tarif. Dernier point, ils sont livrés avec de nombreux embouts pour satisfaire tous les types d’utilisateurs.

À lire aussi : notre test complet des Technics EAH-AZ60

LG Tone Free T90Q, les écouteurs les plus hygiéniques

LG Tone Free T90Q Les écouteurs les plus hygiéniques 149€ Voir l’offre

182.87€ Voir l’offre

183.50€ Voir l’offre

189.08€ Voir l’offre

203.28€ Voir l’offre

229.99€ Voir l’offre On aime Confortables

Confortables L'apport spatial du Dolby Atmos

L'apport spatial du Dolby Atmos Le mode chuchotant

Le mode chuchotant Le nettoyage des canules par UV

Le nettoyage des canules par UV AptX Adaptative

AptX Adaptative Multipoint On n’aime pas Réduction de bruit active pas au niveau

Réduction de bruit active pas au niveau Autonomie limite (4h en ANC)

Autonomie limite (4h en ANC) L'ANC qui dope les basses

Pour une fois, on ne met pas en avant des Tone Free uniquement pour leur système de nettoyage des canules par UV. Non, les T90Q sont assez bons, contrairement aux précédents appareils que nous avions pu essayer. Là, le rendu sonore bénéficie d’un punch supplémentaire avec l’ajout du Dolby Atmos. On a d’ailleurs de l’AptX Adaptative et même une connexion multipoint. Ils sont confortables, hygiéniques.

Le mode chuchotant pour discuter calmement dans le brouhaha du métro est aussi un petit plus appréciable. Seul petit problème sur ce modèle, la batterie. Cette dernière assure environ 4 heures d’écoute avec la réduction de bruit active. Cependant, comparé à d’autres produits, cela reste correct. Bref, s’il reste des axes d’amélioration (ANC, latence, autonomie), on ne boude pas notre plaisir de voir enfin LG sortir des écouteurs de bonne tenue (même s’ils sont chers).

À lire aussi : notre test complet des LG Tone Free T90Q

👂 La réduction de bruit : active ou passive ?

Jusqu’à il y a peu, les écouteurs étaient pour la plupart à réduction passive. Seul Bose proposait une solution de réduction du bruit active efficace avec ses QuietComfort 20. L’avènement du totalement sans fil rebat les cartes. Sony a frappé du poing sur la table avec ses WF-1000XM4, excellents en audio et en ANC.

En 2022, le marché a largement muté. De nombreux true wireless sont à réduction de bruit active. Seulement, tous ne se valent pas, loin de là. Le prix joue encore pour beaucoup. Néanmoins, à moins de 100 €, on peut désormais trouver des écouteurs sans fil avec une technologie efficace.

Revers de la médaille, les versions pas chers avec ANC ne sont pas les plus mélomanes. À choisir, on préférera plutôt des modèles avec une seule isolation passive, mais bien calibrés.

🎧 Le multipoint, qu’est-ce que c’est ?

Si la plupart des modèles peuvent tenir en mémoire plusieurs appareils, tous ne sont pas en mesure de fonctionner sur deux simultanément. Cela a trait à une technologie : le multipoint. Celle-ci permet, par exemple, d’utiliser ses écouteurs sans fil sur un smartphone et un PC en même temps. On passe même à trois sur des casques professionnels, comme chez Jabra. Un mobile pro et un perso ou plus communément en télétravail, sa tablette et son PC. Idéal pour se concentrer sur son travail en musique sans risquer de rater un appel.

Cette fonction est répandue sur les casques. Côté écouteurs sans fil, elle se démocratise. Jabra l’exploite sur sa gamme Elite, 7 Pro et 85t en tête, Technics sur ses AZ40 et AZ60, Oppo avec les Enco X2, Huawei et ses Freebuds Pro 2 et Apple opte pour une technologie similaire avec ses AirPods. En bref, toutes les marques proposent désormais cette option.

Attention, seuls les AirPods équipés d’une puce H1 sont compatibles, soit les AirPods 2, AirPods 3 et AirPods Pro et AirPods Pro 2. En outre, cette fonction n’est opérante qu’avec des appareils Apple. On attend encore que d’autres grandes marques s’intéresse à ce procédé bien pratique. Bose, Sony ou encore Sennheiser sont en retard sur ce créneau.

🔋 Quelle autonomie pour des écouteurs sans fil ?

La taille n’atteint le nombre d’heures d’autonomie pourrait-on dire. Lors de nos tests, nous n’avons rencontré aucun écouteur sans fil passant sous la barre des 5 heures d’autonomie sur une charge. C’est suffisant pour tenir une journée, ceux-ci n’étant pas utilisés en permanence. Attention, cela vaut si l’on n’active pas la réduction de bruit, le multipoint ou les options de faible latence. Là, ça peut dégringoler. Les Freebuds Pro 2 tiennent péniblement 3 heures à ce petit jeu.

Ils sont tous livrés avec un boîtier de charge qui le plus souvent va offrir 3 charges supplémentaires. On parvient dans la plupart des cas à 24 heures d’autonomie si ce n’est plus. Bien entendu, cette donnée peut varier légèrement en fonction de l’usage : vidéo, musique, réduction de bruit, etc.

A noter que les boîtiers des écouteurs sans fil à ANC peuvent avoir tendance à l’embonpoint. Mais ces dernières années, les fabricants ont fait de vrais efforts sur ce point. D’autres, comme les Jabra Elite 85t, procurent une bonne autonomie sans pour autant faire exploser les dimensions de leur boîtier.

Ajoutons enfin que pour charger sa paire, on peut en fonction du modèle avoir un connecteur USB-C ou microUSB. La charge sans fil n’est pas à la peine et se démocratise de plus en plus. A voir lors de votre choix si c’est une option indispensable pour vous.

🤔 Un signal indépendant pour chaque écouteur ou un seul pour deux ?

Chaque constructeur choisit sa méthode. Soit la paire fonctionne ensemble avec un système de maître et d’esclave, soit ils reçoivent chacun un signal propre de l’appareil auquel ils sont appairés. En pratique, avec un signal indépendant, chaque écouteur peut donc être utilisé seul. Dans le cas inverse, seul le maître pourra être utilisé seul. À noter que le signal est également censé basculer en mono lorsqu’un seul écouteur est hors de son boîtier.

✋ Est-il possible de supprimer la latence de ses écouteurs ?

La réponse est non. Enfin, pas totalement. Disons plutôt que ce sont les services qui vont nous venir en aide ici. La latence est inhérente au Bluetooth. Il y aura toujours un décalage entre ce que l’on voit à l’écran (dans le cas d’une vidéo) et ce que l’on entend. Dans le pire des cas, c’est une demi seconde qui peut s’écouler, donnant lieu à une désynchronisation labiable dans le cas d’un film ou d’une série.

Impossible de supprimer, mais on peut la limiter. On n’a pas la main sur la première manière. Ce sont les services en ligne qui s’en charge. Les plateformes de streaming comme Netflix ou YouTube travaillent leurs algorithmes pour gommer cette latence et offrir une même expérience quels que soient les écouteurs utilisés.

L’autre méthode intervient dès l’achat. Il faut favoriser les écouteurs qui utilisent des codecs avec une faible latence. Dans l’idéal, ce sera un modèle compatible APTX Low Latency (ou AptX Adaptative) qui limite ce décalage à 40 ms. Néanmoins, ce codec n’est pas encore répandu sur les versions sans fil.

A noter que certains constructeurs intègrent des options de faible latence à leurs applications, avec plus ou moins de succès. Celle des Freebuds Pro 2 de Huawei ne sert à rien. En revanche, chez Technics, les AZ-60 sont nos champions de la faible latence.

🔊 AAC, SBC, LDAC, APTX, quel est le meilleur codec audio ?

Les codecs audio sont les traducteurs des signaux envoyés par le Bluetooth. Comme leur nom l’indique, ils codent les données envoyées par l’émetteur et décodent du côté du récepteur. Leur objectif est de garantir une qualité optimale tout en limitant la bande passante au maximum afin de favoriser la stabilité du signal. Pour cela, un codec compresse le signal. Et c’est là que tout se joue.

Entre deux codecs, l’un compressera mieux que l’autre. Mais à ce jeu, les codecs qui compressent le plus assurent une meilleure stabilité du signal, la bande passante étant préservée. On n’a pas la même assurance avec des codecs privilégiant la qualité. Des coupures ou grésillements peuvent se faire entendre. Tout l’art est de trouver le bon compromis.

Il existe 5 codecs audio principaux. Si vos équipements sont compatibles avec plusieurs d’entre eux, la décision est automatique entre l’appareil source et le récepteur, un smartphone et des écouteurs dans notre cas.

Pour connaître le codec sélectionné, vous pouvez passer par un utilitaire comme Bluetooth Scanner sur Android. Pour aller plus loin, il reste possible de passer son mobile en mode développeur (Android) afin de sélectionner soi-même le codec à utiliser. Voici le chemin (Système > Paramètres avancés > Options pour les développeurs).

Débit maximal Latence SBC 350 Kbps 300 ms AAC 256 Kbps 150 ms AptX 352 Kbps de 80 à 150 ms AptX HD 576 Kbps 150 ms AptX Low Latency 352 Kbps 32 ms AptX ADAPTIVE 420 Kbps de 50 à 80 ms LDAC 990 Kbps de 150 à 200 ms LHDC 900 Kbps 120 ms LLAC (LHDC LL) 600 Kbps 30 ms

🎼 SBC : le codec de base

De base, le profil Bluetooth A2DP, qui se charge de la transmission de l’audio, travaille de concert avec le codec SBC, le plus répandu. Cependant, ce dernier n’est pas le plus à même de transmettre toute l’enveloppe sonore, ne gérant pas de faibles taux de compression. En l’absence d’information sur votre appareil, le SBC est forcément intégré. Dans la pratique, il assure une très bonne stabilité du signal, au détriment de la qualité audio.

📢 LC3 : le remplaçant du SBC

Le LC3 est un codec qui vient avec le Bluetooth LE Audio, implémenté dans le Bluetooth 5.2. Ce codec tend à remplacer le vieillissant SBC. Plus performant, il propose une meilleure qualité sonore pour un débit deux fois moins important. De fait, il est aussi moins énergivore, de quoi booster l’autonomie des écouteurs ou casques.

📱 AAC : la version Apple, meilleure qualité

C’est le codec Apple. Largement utilisé par les iPhone et iPad, il se place en concurrent du SBC. Son objectif : proposer une meilleure qualité audio que le SBC sans pour autant malmener la transmission du signal.

Mais seuls les possesseurs de produits Apple en profiteront pleinement. Il n’est pas aussi bien intégré dans les autres systèmes. Sous Android, notamment, on note une surconsommation de la batterie. La faute à une optimisation impossible à la vu du trop grand nombre d’appareils Android différents sur le marché. Les constructeurs mettent le système de Google à leur sauce.

📐 AptX : le codec le plus équilibré

Racheté par Qualcomm, ce codec est le meilleur compromis. Il se décline en trois versions : AptX, AptX HD, AptX Low Latency et AptX Adaptive.

De base, cette technologie permet une retransmission sans perte des fichiers MP3 à 320 Kbps. On peut même dire qu’on est proche de la qualité d’un CD Audio en 16 bits / 44.1 kHz, mais avec compression. En outre, il offre une bien meilleure latence que le SBC (120 ms contre 300 ms), mais pas suffisante pour matcher parfaitement avec les jeux vidéo notamment.

C’est là qu’intervient la version Low Latency. Cette évolution fait encore baisser la latence à 40 ms. De son côté, l’AptX HD mise sur la qualité de transmission. On a un meilleur débit (bitrate), mais une latence plus élevée. Avantage de ce codec, il est compatible avec tous les appareils qui prennent en charge l’AptX.

Enfin, petit dernier en date, l’AptX Adaptative. Lui aussi est rétrocompatible avec l’AptX. Comme son nom l’indique, il adapte son fonctionnement à la volée. Si l’émetteur et le récepteur sont éloignés, il privilégie la stabilité du signal. S’ils sont à proximité, ce sera la qualité. Quant à la latence, elle est laissée au soin de l’appareil émetteur, mais n’excède pas 80 ms, ce qui est très correct.

Ces codecs sont de base dans tous les smartphones et tablettes Android (avec puce Qualcomm, exit Samsung et Huawei). Malheureusement, il faut pour en profiter que la chaîne soit complète. Et si on le trouve sur des casques haut de gamme, difficile encore de croiser une itération de l’AptX sur des écouteurs true wireless.

🙌 LDAC : le top du top

On touche au haut du panier. Développé par Sony pour diffuser des fichiers audio HD 24 bits / 96 kHz en Bluetooth, il monte à un débit de 990 Kbps. Ce dernier est conçu pour les appareils compatible Hi-Res Audio.

Comme pour chaque codec, il faut un émetteur et un récepteur compatible pour en profiter pleinement. Le rendu est de l’ordre d’une diffusion sans perte. La promesse est celle de la qualité CD. Elle n’est pas pleinement remplie puisque le débit d’un CD est de 1,4 Mbps. Ici, on reste encore juste en dessous de 1 Mbps.

À noter cependant que depuis un smartphone, le bitrate est souvent fixé à 330 Kbps. En effet, le LDAC agit comme l’AptX Adaptative. Il module son débit entre 330, 660 et 990 Kbps. Il faut alors passer en mode développeur pour fixer le débit maximal et profiter des 990 Kbps théoriques du LDAC en permanence. Attention, cela se fait au détriment de la stabilité de la connexion.

Enfin, côté latence, le LDAC n’est pas un champion. Il colle à l’AptX avec 200 ms en moyenne. De bonnes performances au final, mais attention, cela se fait au détriment de la batterie. Le LDAC consomme environ 30% de plus que le SBC.

De plus en plus d’écouteurs haut de gamme adoptent le LDAC. On compte notamment les WF-1000XM4 de Sony, les Philips Fidelio T1, les EAH-AZ60 de Technics ou encore les Oppo Enco X2. Mais la performances Hi-Res a un prix : tous ces modèles sont à plus de 200 €.

🤫 LHDC : l’outsider qui fait de l’ombre au LDAC

C’est le concurrent du LDAC. Il atteint un débit théorique légèrement inférieur, de 900 Kbps. Il est aussi adaptatif de 400 à 900 Kbps. Même manipulation sur un smartphone que le LDAC, pour bloquer son bitrate au maximum.

Cependant, difficile de le croiser sur des mobiles et encore plus sur des écouteurs. A ce jour, Huawei et Oppo le poussent sur leurs appareils. Côté true wireless, les Oppo Enco X2 sont compatibles LHDC.

😱 Votre smartphone change de codec sans vous prévenir

Comme dit plus haut, par défaut, un appareil va changer automatiquement son codec sélectionné. Et même si vous voyez dans Bluetooth Scanner que vos écouteurs sont bien en AptX ou LDAC, il est possible que le smartphone décide de basculer sur un autre codec.

Cela se produit notamment dans les environnement fourmillant, comme les transports en commun. La raison est simple. De nombreux périphériques Bluetooth y fonctionnent en même temps. Chaque appareil fait alors de son mieux pour stabiliser son signal, quitte à basculer vers un codec moins flatteur. Il reste possible de fixer manuellement un codec en passant par les options développeurs sous Android, mais avec le risque de perdre en stabilité.

