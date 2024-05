UFC : cet outil permet de télécharger les combats de MMA pour les regarder en replay

Crédit : Envato

Nous nous faisons régulièrement les relais des grands combats de MMA, comme celui qui opposait le 17 mai Doumbé à Willis. Tom’s Guide vous donne toutes les infos sur l’heure et la chaîne sur laquelle regarder le combat : pratique. Mais comment faire quand on rate l’horaire fatidique ?

L’UFC, pour Ultimate Fighting Championship, dispose des combattants les plus réputés. Ses matchs de MMA sont sans aucun doute les plus attendus et conscient de cet avantage, l’UFC dispose de son propre service de streaming. Nommé UFC Fight Pass, l’application ne permet que de regarder les combats avec une connexion internet.

Face ce problème, un développeur sri-lankais a créé un outil venant y remédier. Grâce à UFC Ripper, les abonnés au Fight Pass peuvent télécharger les diffusions des combats sur leur appareil, pour les regarder ensuite à leur convenance.

UFC Ripper propose de regarder les combats de MMA hors-ligne

Mahesh Wijerathna n’en est pas à son coup d’essai en matière d’accès “hors ligne”. Le développeur avait ainsi publié une version hors ligne de The Pirate Bay, particulièrement fréquentée lorsque le site de torrents était resté indisponible pendant longtemps.

En revanche UFC Ripper n’est pas un outil de piratage. Au contraire, l’outil ne peut être utilisé que par les personnes ayant souscrit à l’abonnement payant au Fight Pass. Il ne s’agit que de rendre les combats disponibles en replay hors-ligne. Ainsi le développeur espère que son outil sera autorisé à continuer d’exister par l’UFC.

En effet, l’UFC pourrait tout de même considérer qu’il s’agit d’une violation des mesures anti-contournement de son service de streaming. Peut-être que l’entreprise veut conditionner cette fonctionnalité à un paiement ! Dans une lettre ouverte adressée au président de l’UFC, Mahesh veut tout de même montrer ses bonnes intentions :

Il ne s’agit pas d’un outil créé pour pirater votre contenu protégé par des droits d’auteur. Cet outil nécessite un ABONNEMENT PAYÉ au FIGHT PASS pour fonctionner. Cela élimine simplement le besoin de diffuser une quantité massive de données par le biais de connexions payantes à chaque fois que vous voulez revenir en arrière et regarder vos combattants préférés

L’UFC est connue pour ses position fermes sur le piratage. Elle est notamment victime de multiples fournisseurs d’IPTV illégales, qui piratent son contenu pour le rediffuser à moindre coût. Il faudra donc croiser les droits pour qu’UFC Ripper soit autorisé à continuer d’exister.