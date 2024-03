Baki – Doumbé streaming : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre en direct le combat MMA ?

Baki se fera t-il éteindre par Cédric ? Une chose est sûre, le combat qui opposera Baki Chamsoudinov à Cédric Doumbé est très attendu. Les deux adversaires se retrouveront au main event du PFL Paris 2 qui aura lieu ce soir. Sur cette page, on vous dit sur quelle chaîne et à quelle heure le combat sera retransmis, si vous souhaitez le suivre en direct.

C’est certainement le combat de MMA le plus attendu de ce début d’année. En effet, l’engouement médiatique qui entoure le combat entre Baki et Doumbé est tel qu’il est presque impossible de passer à côté. Depuis des mois, Cédric Doumbé fait monter la pression en provoquant son futur adversaire, notamment sur les réseaux sociaux. Baysangur, alias Baki, semble assez peu déstabilisé face au roi du trash-talk. Quoi qu’il en soit, le combat promet d’être intéressant ! Découvrez où et quand le regarder sur cette page.

📺 Baki – Doumbé : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le combat en direct ?

Le combat qui opposera Doumbé à Baki aura lieu au PFL Paris 2 ce jeudi 7 mars 2024. L’évènement débutera à partir de 17h à l’Accor Arena de Paris et accueillera pas moins de 13 combats. Les combattants Cédric Doumbé et Baysangur Chamsoudinov s’affronteront dans l’octogone aux alentours de 22h30 pour le main event. Il s’agit bien évidemment de la rencontre la plus attendue de la soirée.

Le service de streaming DAZN diffusera l’évènement en direct. Cette chaîne de streaming sportif diffuse des sports de combat, des matchs de boxe, mais également du football avec les matchs de la Ligue 1 Uber Eats ou encore le Women’s Football. Il est également possible de regarder du basketball ou encore les matchs de la NFL par l’intermédiaire d’un pass.

Un abonnement est nécessaire pour profiter des contenus de la chaîne en live et en replay. Le service DAZN est disponible à 14,99 € par mois sans engagement. Vous pouvez vous abonner directement depuis le site officiel. Mais également souscrire à la chaîne via un service IPTV comme Prime Vidéo. La chaîne est par ailleurs incluse sans supplément dans les offres Canal + Sport et Friends & Family.

Il existe également une solution pour regarder le combat gratuitement, sans avoir à vous abonner à la chaîne DAZN. En effet, la chaîne YouTube de PFL Europe diffusera les cinq derniers combats de l’évènement dont le combat Cédric Doumbé vs Baki. Toutefois, seuls les américains auront le privilège d’y accéder. Ainsi, si vous êtes aux États-Unis, vous pourrez visionner le combat en vous rendant sur la chaîne YouTube aux environs de 22h30 (heure française).

Rassurez-vous, vous pourrez également profiter du combat gratuitement en France, en utilisant un VPN ! En effet, il vous suffit pour ce faire de changer votre localisation pour les USA et de vous rendre sur la chaîne YouTube. Si vous n’avez pas encore de VPN, on vous conseille sans hésiter NordVPN, qui fait partie des meilleures solutions à l’heure actuelle. Ce fournisseur propose des débits performants et largement adaptés pour le streaming. Et bien évidemment, vous pouvez vous connecter sur un serveur américain. L’avantage c’est que vous pouvez utiliser le service gratuitement grâce à l’essai de 30 jours. Vous pouvez également en faire profiter votre famille ou vos amis, puisque le VPN accepte jusqu’à 6 connexions simultanées.

🥊 C’est quoi la PFL ?

La PFL est l’acronyme de Professionnal Fighters League. Il s’agit d’une ligue américaine de MMA à l’instar de l’UFC. Cette dernière, fondée en 2017 aux États-Unis, a racheté fin 2023, le Bellator, qui n’est autre que la deuxième plus grande organisation d’arts martiaux mixtes (MMA) aux États-Unis.

Le 30 septembre 2023 a eu lieu la première édition du PFL en France, avec en tête d’affiche Cédric Doumbé contre Jordan Zébo. Le main event s’est soldé par un KO spectaculaire de Cédric en seulement 9 secondes. Aujourd’hui, la deuxième édition du PFL Paris promet de marquer l’histoire du MMA français.

🆚 Quels sont les pronostics pour le combat Doumbé – Baki ?

D’un côté, Baysangur Chamsoudinov (Baki) est l’un des plus gros espoirs du MMA français. Le jeune franco-tchétchène de 22 ans n’a connu aucune défaite depuis son passage en professionnel. Son palmarès s’élève à 7 victoires sur 7 combats, dont trois victoires par KO.

De l’autre, l’athlète et showman Cédric Doumbé, qui a précédemment infligé un KO express à Jordan Zébo sait comment faire monter la sauce et déstabiliser ses adversaires avant le combat. Le franco-camerounais de 31 ans n’est heureusement pas que réputé pour son trash-talking, mais aussi pour son impressionnant parcours. Doumbé a en effet été sacré sept fois champion du monde de kickboxing au Glory, où il a fait pleuvoir les KO incisifs. Sa récente reconversion au MMA ne lui fait pour le moment pas défaut.

Qui de l’expérience ou de l’énergie de la jeunesse l’emportera ? Quoi qu’il en soit, après des mois de préparation intense, les deux combattants vont tout faire pour remporter la victoire, chacun dans leur discipline de prédilection, à savoir la boxe pour Cédric et le judo pour Baysangur, alias Baki.

La pesée a été validée à 77,3 kg pour Baki et 77,1 kg pour Doumbé. Pour rappel, les deux combattants devaient être à moins de 78 kg, sans quoi ils n’auraient pas pu combattre aujourd’hui. Pour ce qui est des paris, Doumbé est le favori sur Betclic avec une cote à 1,5, contre 2,2 pour Baki.

D’un côté, Cédric prouverait une fois de plus qu’il est le GOAT en gagnant ce combat, qui lui ouvrirait les portes des demi-finales pour la ceinture du PFL. En effet, cette victoire lui permettrait d’entrer directement dans le top 4.

Pour Baki, une victoire lui permettrait de faire décoller sa carrière et potentiellement de signer à l’UFC, un rêve auquel il s’accroche depuis ses débuts en MMA. Le cas échéant, l’égo de Cédric Doumbé en prendrait un sacré coup. Reste à savoir si Baki a les armes pour rivaliser, ou s’il connaîtra le même sort que les précédents adversaires de Cédric. Nous le saurons prochainement. Quoi qu’il en soit, le combat s’annonce très prometteur.

🔜 Les autres gros combats à ne pas rater cette semaine

Les amateurs de sports de combat le savent, cette fin de semaine sera chargée en émotions. En effet, deux autres rencontres de taille arriveront après le combat Baki – Doumbé. De quoi prolonger le divertissement.

Ngannou vs Joshua

Demain, le 8 mars 2024, Francis Ngannou affrontera Anthony Joshua, l’ancien double champion du monde des poids lourds de boxe. Après avoir décroché la ceinture de champion du monde des poids lourds à l’UFC, le colosse Camerounais a quitté l’organisation pour se mettre à la boxe. Il a d’ailleurs fait une entrée fracassante dans la discipline en mettant à mal l’actuel champion du monde des poids lourds Tyson Fury. Une prestation impressionnante pour son premier combat de boxe. L’homme “qui tape pour vivre” pourrait donner sérieusement du fil à retordre au boxeur britannique. Le combat sera également diffusé en direct sur la chaîne DAZN aux alentours de minuit. Il sera le main event de l’évènement Knockout Chaos qui débutera à partir de 16h20.

Poirier vs Saint Denis

Pour clôturer cette triplette, Benoit Saint Denis affrontera Dustin Poirier, ce samedi 9 mars 2024. Le Français, qui compte 13 victoires et une défaite à son actif est l’un des gros espoirs français du MMA. Il devra se mesurer à l’Américain qui a vaincu Mac Gregor et qui est actuellement n°3 mondial des poids légers. Une pointure en MMA qui compte lui aussi un palmarès impressionnant de 29 victoires pour seulement 8 défaites. Si BSD l’emporte, il pourrait se hisser dans le top 10 mondial dans sa catégorie.

Ce combat, qui s’annonce bouillant, est également très attendu par la communauté des fans de sports de combat. Il aura lieu à l’occasion de l’UFC 299. Un évènement qui sera retransmis en direct sur la chaîne RMC Sport 2 dès 23h30. Le combat entre les deux athlètes devrait avoir lieu aux environs de 4h du matin. Il est possible de s’abonner au bouquet RMC Sport pour 19 € par mois + 1 € de frais d’inscription. Pour 30 € par mois, vous pouvez également opter pour la chaîne DAZN.