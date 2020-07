Umbrella Academy : première bande-annonce de la saison 2, direction les années 60

Nos héros se rendront dans les années 60 – Crédit : Netflix

Après un premier teaser tourné lors du confinement, Umbrella Academy, série Netflix, signe son retour sur la plateforme. La saison 2 a droit à sa première bande-annonce, amenant directement cette famille dysfonctionnelle de super-héros dans… les années 60. L’occasion d’une nouvelle intrigue pour les Hargreeves et la menace d’une apocalypse.

Nouvelle temporalité pour la saison 2 : les années 60

Est-ce qu’on peut parler de l’homme avec une tête aquarium dans cette bande-annonce ?



Umbrella Academy saison 2, le 31 juillet ! pic.twitter.com/VPgrppe83C — Netflix France (@NetflixFR) July 8, 2020

C’est le 31 juillet 2020 que la famille Hargreeves signera son retour Netflix pour une seconde saison. Plus d’un an après la diffusion de la première partie, un trailer a été publié par Netflix, permettant d’en savoir plus sur l’intrigue.

Dans cette seconde saison, la famille Hargreeves remonte le temps pour se rendre dans les années 60, aux Etats-Unis. Une ambiance rétro qui offrira de nouvelles intrigues prenantes, en pleine période de Guerre froide et Crise des missiles de Cuba… mais également un racisme omniprésent dans la société américaine.

Dans cette seconde saison, les personnages seront tous séparés, vivant des expériences différentes. Allison, personnage noir, fera face à la ségrégation qui règne dans le pays à ce moment. Luther et ses gros bras deviendra quant à lui boxer, tandis que Diego est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Quant à Klaus, il sera… gourou d’une secte ! Mais les super-héros vont finir par se retrouver pour faire face à l’approche d’une apocalypse, frappant les Etats-Unis dans les années 60, et affronteront une organisation criminelle.

L’adaptation réussie d’un comics du même nom

Umbrella Academy, l’adaptation réussie d’un comics – Crédit : Netflix

Umbrella Academy est l’adaptation d’une bande-dessinée du même nom. Netflix avait déjà fait savoir son souhait d’adapter d’autres comics signé Darkhorse, notamment après le succès de la première saison.

Pour ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion de découvrir Umbrella Academy, l’histoire débute dans les années 90. Au même moment, 43 bébés naissent de femmes qui n’étaient pas enceintes. Un riche homme, Sir Reginald Hargreeves, décide alors d’en adopter 7 et les former pour devenir la Umbrella Academy. Un groupe de super-héros prêts à sauver le monde. Mais une fois adultes, tous les membres se séparent. A la mort de Sir Reginald Hargreeves, Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya et Numéro Cinq décident de se réunir pour résoudre le mystère autour du décès de leur père adoptif. Et en bonne famille dysfonctionnelle, rien ne se passe comme prévu…

Source : Netflix