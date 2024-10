Un américain condamné pour avoir cloné des moutons géants destinés à des réserves de chasse

Dans le Montana aux États-Unis, Arthur “Jack” Schubarth vient d’écoper de 6 mois de prison et plus de 24 000 dollars d’amende pour avoir cloné et vendu des moutons géants à des réserves de chasse.

On connaît l’impact négatif de l’Homme sur la Nature et on constate tous les jours les conséquences sur le réchauffement climatique, mais de là à se transformer en Frankenstein pour de l’argent, cela va trop loin !

Âgé de 81 ans, Arthur “Jack” Schubarth, un habitant du Montana a été déclaré coupable et condamné à 6 mois de prison et plus de 24 000 dollars d’amende pour avoir cloné des moutons géants et les avoir vendus à des réserves de chasse prêtes à débourser beaucoup d’argent pour tirer sur ces gibiers démesurés.

Un américain s’est pris pour Frankenstein

En 2013, ce propriétaire d’un ranch et 5 collaborateurs se sont procurés du matériel génétique illégal provenant du Kirghizstan, destiné à cloner un mouflon Argali via des inséminations sur différentes espèces de brebis. Ce mouflon est connu pour être l’une des plus grandes espèces de mouton de montagne du monde. Il peut atteindre les 180 kg, 2 m de long et 120 cm en hauteur. Ses cornes en spirale sont imposantes, pouvant atteindre 1,25 m de long et 50 cm de circonférence à la base.

Après quelques maladies et déboires génétiques, Schubarth est parvenu à produire un mouflon hybride qu’il a baptisé Montana Mountain King (MMK) en 2017, et qu’il a ensuite accouplé avec d’autres brebis de manière à obtenir des spécimens encore plus gros.

Le prix de vente d’un mouton allait de 10 000 à 15 000 dollars par tête et ces bêtes ne servaient que de trophées de chasse pour les plus fortunés.

Todd Kimm, procureur général adjoint de la division des ressources environnementales et naturelles du ministère de la Justice a déclaré que Schubarth avait commis deux délits en violation de la loi Lacey, conçue pour lutter contre le trafic d’animaux, mais qu’il avait également enfreint des traités internationaux visant à empêcher les espèces envahissantes de nuire à la faune locale.

On ne sait pas, par contre, ce qu’il adviendra de MMK et de ses clones.