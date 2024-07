Cette carte interactive révèle le climat de votre ville en 2080, c’est effrayant

Crédit : Envato

Pendant que nos voisins d’Europe de l’est subissent une chaleur accablante, cet été est particulièrement doux et pluvieux en France. Mais ce n’est qu’une exception et à mesure que la planète bat des records de chaleur, ce cas de figure ne devrait plus se reproduire. Une carte interactive permet de mieux s’en rendre compte.

À l’aide des données du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Matthew Fitzpatrick, spécialiste de l’écologie à l’université du Maryland, a établi cette visualisation éloquente. En sélectionnant une ville, on peut constater les conséquences du réchauffement climatique très concrètement, avec l’augmentation de la température moyenne prévue d’ici 2080.

Les températures en France seront similaires à celles de l’Italie d’ici 60 ans

S’il est difficile de comprendre ce que l’augmentation en degrés Celsius représente, la carte dispose d’une autre fonctionnalité encore plus claire. Elle permet la comparaison entre le climat de 40 581 lieux du globe. Par exemple, en sélectionnant Paris, on constate que le climat en 2080 de notre capitale sera similaire à celui que connaissent en 2024 les habitants de Montelupone , une ville d’Italie située au milieu de la botte.

Crédit : Fitzlab

Quant à Montepulone, il faut se déplacer encore plus au sud pour trouver un point de comparaison. La ville italienne connaîtra alors des températures et un climat similaire à celui de Nea Kios, dans le sud de la Grèce. Globalement, on constate un déplacement global des climats des villes vers l’équateur.

Si l’augmentation des températures peut s’observer directement sur cette carte, il ne faut pas oublier que le dérèglement climatique risque surtout de favoriser les épisodes climatiques extrêmes : canicules, sécheresses prolongées, pluies diluviennes… tout un joyeux programme sur lequel le nouveau chatbot du Washington Post aura le plaisir de vous répondre.

Mais l’espoir est toutefois encore permis. La carte montre par défaut un scénario avec une trajectoire des émissions de gaz à effet de serre sans réductions majeures. Mais il est possible dans les options de sélectionner un scénario dans lequel les gouvernements de la planète prennent des décisions radicales pour la réduction des émissions, permettant ainsi un changement moins important du climat d’ici 2080. Dans ce scénario, Paris connaîtra des températures similaires à celles de la Sologne actuellement.