Un artiste crée un concept de porte-clés avec un smartphone intégré pour la Koenigsegg Gemera

Il a dévoilé son concept sur son compte Instagram. La clé qui accompagne la voiture hybride de 1 700 chevaux devient à son tour hybride. Une vidéo, réalisée avec des effets spéciaux, montre à quoi le produit pourrait ressembler.

Crédit : Iskander Utebayev / Instagram

Les Koenigsegg Gemera sont des hypercars à 4 places, livrées avec une clé en forme d’œuf, qui intègre de multiples fonctions en plus du verrouillage/déverrouillage du véhicule. On retrouve entre autres l’ouverture hydraulique des portes, du capot et du coffre, mais aussi un bouton « Ghost », qui permet aux panneaux mobiles de tous s’animer en même temps. La clé originale peut aussi venir avec des métaux et des pierres précieuses à la demande du propriétaire.

Cependant, le concept d’Iskander Utebayev va bien plus loin. La clé est équipée d’un écran tactile. Celui-ci se déverrouille comme un smartphone, à l’aide d’un code. On peut voir sur la vidéo que l’artiste a créé une modalisation en 3D de la voiture dans la clé, ce qui lui permet de déverrouiller la porte en tapant dessus avec son doigt sur l’écran.

On peut voir à la fin de la vidéo que l’artiste arrive sur une interface de smartphone, avec toutes les applications disponibles. En clin d’œil à un autre constructeur automobile à la fin de la vidéo, celui-ci reçoit même un appel d’Elon Musk sur sa clé !

Les Koeningsegg font partie des voitures les plus rapides du monde

En 2016, une Koenigsegg Regera était parvenue à abattre le 0 à 300 km/h en 11 secondes, une performance remarquable. Koeningsegg avait transformé sa voiture en Transformers grâce à la fonction « Autoskin ».

Source : Iskander Utebayev