Un bébé Sonic trouvé dans une scène cachée du film Sonic the Hedgehog

Crédit : Paramount Pictures

L’adaptation cinématographique du jeu vidéo Sonic s’est avérée être un succès. À l’occasion de sa sortie en France, 126 567 personnes se sont empressées d’aller suivre les aventures du hérisson bleu au cinéma. Et le succès ne s’est pas arrêté dans l’Hexagone puisque les États-Unis ont enregistré 57 millions de dollars de recettes pendant le week-end d’ouverture. Et il ne faut pas non plus oublier que cette réussite mondiale est en grande partie due à sa refonte graphique totale qui avait été réclamée par les joueurs après la première bande-annonce en 2019. Le studio Paramount Pictures a révélé cette scène supprimée à l’occasion de la sortie du film en digital sur les différentes plateformes de streaming.

Le bébé hérisson bleu n’est pas aussi mignon que celui qu’on connaît

Cette scène supprimée que vous allez découvrir aujourd’hui n’affiche pas bébé Sonic sous son meilleur jour et, pendant les premières secondes, il est même plutôt moche pour être honnête. En même temps, la réalisation d’un dessin animé passe par plusieurs étapes et l’animation est travaillée en amont du rendu final. C’est pourquoi ce bébé Sonic dans cette scène ressemble davantage à un personnage sorti d’un jeu Xbox première génération qu’à un film de 2020.

La scène décrit la relation entre Longclaw et Sonic ainsi que leur arrivée sur Terre

La scène dure à peine 1 minute et 14 secondes et elle met en avant la chouette Longclaw et son protégé, bébé Sonic. Fuyant leur propre monde, Longclaw arrive sur Terre avec Sonic à l’aide d’un portail créé par un anneau. On entend d’ailleurs Sonic adulte (interprété par Ben Schwartz dans la VO et Malik Bentalha dans la VF) faire la narration du passage : « la seule façon de me garder en sécurité était de me garder caché ».

Quelques secondes après, on voit les deux personnages, maintenant bien plus détaillés, dans leur première aventure sur Terre avec Longclaw ayant du mal à garder l’espiègle bébé Sonic en place. La scène se finit sur un plan de Longclaw survolant une forêt en tenant Sonic dans ses serres et disant : « tu as de la chance de m’avoir ».

Sonic the Hedgehog sera disponible en Blu-Ray à partir du 24 juin 2020. Les précommandes sont déjà ouvertes auprès de nombreux revendeurs.

