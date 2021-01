Un bébé tyrannosaure avaient la même taille qu’un chien

Après l’étude des premiers fossiles connus de bébés tyrannosaures, les scientifiques ont pu en découvrir davantage sur le développement de ces animaux colossaux, qui font partie des meilleurs chasseurs les plus redoutables du Crétacé.

Une équipe de recherche dirigée par le paléontologue Greg Funston de l’université d’Edimbourg a étudié un minuscule os de la mâchoire et des fragments de griffes qui appartenaient à des cousins du célèbre Tyrannosaurus Rex.

T-Rex – Crédit : Scott Evans

L’équipe a créé des scanners 3D pour analyser les fossiles et a déterminé que les dinosaures faisaient environ 1 mètre de long à l’éclosion. La petite griffe aurait été trouvée à Morrin, en Alberta, et la petite mâchoire inférieure dans le Montana. C’est souvent grâce aux os retrouvés que les scientifiques font des découvertes impressionnantes. Par exemple, un nouveau dinosaure proche du T-Rex a récemment été découvert sur l’île de Wight.

Les bébés tyrannosaures étaient tout petits

Selon les scientifiques, la griffe a environ 71,5 millions d’années et la mâchoire environ 75 millions d’années. La taille estimée des embryons est assez surprenante. Le spécimen auquel appartient a griffe mesurerait environ 110 centimètres de long. L’os de la mâchoire appartenait lui à un bébé tyrannosaure d’environ 71 centimètres seulement. Il est bon de noter qu’un tyrannosaure adulte pouvait mesurer jusqu’à 13 mètres de long et 4 mètres à hauteur de hanches.

Les scientifiques ont également pu constater que ces petites dents de tyrannosaure étaient distinctes des dents des individus plus âgés, ce qui signifie que les tyrannosaures ne développent pas tout de suite leurs dents tranchantes. Bien sûr, même les jeunes tyrannosaures étaient des prédateurs. L’absence de dents tranchantes ne serait pas un problème pour eux. Selon une étude scientifique, les morsures de T-Rex feraient très mal.

Jusqu’à présent, les paléontologues n’ont pas réussi à mettre la main sur un œuf ou un embryon de tyrannosaure. Cependant, ce n’est pas la première fois que des scientifiques découvrent un jeune tyrannosaure. En effet, en 2018, des paléontologues avaient découvert le squelette d’un bébé T-Rex. Selon les estimations, ce dernier avait entre six et huit ans et vivait il y a environ 67 millions d’années.

Source : Canadian Science Publishing