Un joueur de Call of Duty après une coupure de sa connexion Free donne rendez-vous à Xavier Niel devant un Lidl, défi relevé

Image générée par l’IA Bing Creator

On sait que Xavier Niel, le patron de Free est très actif sur les réseaux sociaux et écoute particulièrement ses abonnés, qu’il s’agisse de l’enveloppe data à l’étranger, de l’augmentation de ses tarifs ou de critiques sur le réseau Free.

Aujourd’hui encore, Xavier Niel, qui aime la provoc, fait le buzz et n’hésite pas à défier un internaute marseillais qui l’a interpellé en mai dernier.

Que s’est-il passé rue Sainte à Marseille ?

Le 20 mai 2024, Jimmy BLLT publiait sur X, un rageux “Xavier Niel je te déteste je te propose un 1v1 devant le Lidl de la rue Sainte à Marseille”, visiblement excédé par les coupures de connexion intempestives du réseau, surtout pendant ses parties de Call of Duty.

Il aura fallu 6 mois au milliardaire français pour répondre, non sans humour, au message de l’internaute. De passage dans la cité phocéenne, Xavier Niel s’est filmé devant l’enseigne commerciale de la fameuse rue Sainte à Marseille. On pourrait presque croire que son “Viens, je t’attends” tonitruant dans la rue, était véritablement agressif. En tout cas, la vidéo est devenue virale et comptabilise plus de 12 millions de vues…

https://twitter.com/Xavier75/status/1857423356867342733

Jimmy BLLT ne s’est pas rendu sur les lieux, mais a répondu sur le réseau “NON PARDON JE RIGOLAIS” suivi d’une justification plutôt faiblarde : “j’aurais aimer mais 34.2 de température + mal au ventre + mal a la tête dsl j’abandonne”.

Si le duel n’a pas eu lieu, l’enseigne Lidl n’a pas hésité à rebondir sur l’anecdote avec, aussi, beaucoup d’humour : “Faut venir récupérer le monsieur qui tweet depuis ce matin devant le magasin rue Sainte à Marseille svp”. Ce qui lui a valu aussi plusieurs centaines de milliers de vues…