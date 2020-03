Un laboratoire miniature détecte le coronavirus en seulement 5 minutes

Le laboratoire portable ID NOW vient de recevoir l’agrément de l’agence fédérale américaine du médicament. En seulement 5 minutes, l’appareil détecte la présence du SARS-CoV-19, et confirme son absence en 13 minutes. Une petite révolution qui laisse entrevoir la possibilité de campagnes de dépistage massives, aux États-Unis au moins.

La pandémie de Covid-19 est en stade 3 depuis le 14 mars 2020 en France, pourtant seuls les patients qui présentent des symptômes d’une forme sévère de la maladie sont dépistés. Bien que l’OMS ait vivement invité tous les pays touchés à effectuer un test systématique pour chaque cas suspect, la France n’est pas en mesure de suivre ces recommandations par manque de moyens. Plusieurs laboratoires ont déjà promis des kits plus efficaces, mais la filière de dépistage française se limite toujours à environ 9000 diagnostics par jour. Outre atlantique, l’agence fédérale américaine du médicament (FDA) vient de donner son feu vert au lancement d’un nouveau test révolutionnaire qui donne des résultats en seulement quelques minutes.

La société américaine Abbott Laboratories vient d’obtenir l’agrément de la FDA pour le dépistage du SARS-CoV-19 avec l’ID NOW, un véritable laboratoire portable qui a déjà montré son efficacité avec le virus respiratoire syncytial, la grippe A et B ainsi que le streptocoque A. Une petite révolution puisque l’appareil est capable de détecter le SARS-CoV-19 en seulement 5 minutes, et de confirmer son absence en 13 minutes, tout en étant utilisable en dehors des établissements de santé. Une prouesse rendue possible grâce à une technologie qui recherche et isole un brin d’ARN du SARS-CoV-19, et l’amplifie jusqu’à ce qu’il devienne détectable.

Abbott Laboratories promet 50 000 tests supplémentaires de Covid-19 par jour

Abbott Laboratories annonce une augmentation significative de sa production d’ID NOW pour livrer 50 000 tests par jour aux États-Unis dès la semaine prochaine. Les appareils déjà en services disposeront également du test dans les jours à venir aux États-Unis, là où la plupart des ID NOW sont majoritairement présents.

Le Royaume-Uni valide actuellement un kit de diagnostic individuel au Covid-19 qui donne des résultats en une trentaine de minutes. En France et en Europe, d’autres laboratoires proposent également des kits plus performants pour les hôpitaux, mais la plupart d’entre eux sont toujours en phase d’autorisation, et nécessitent un équipement spécifique. Une situation inquiétante qui risque de retarder la fin de la crise sanitaire. Sans large campagne de test avant la levée du confinement, on s’expose à un redémarrage de l’épidémie.

