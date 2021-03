Un nouveau type de roche a été découvert sous l’océan Pacifique

Une équipe internationale de chercheurs a mis au jour cette forme de basalte inconnue jusqu’alors après avoir foré le fond de l’océan Pacifique.

Nouveau type de basalte – Crédit : EXP 351 Science

L’équipe, composée de scientifiques du monde entier, a découvert la nouvelle roche dans le bassin d’Amami Sankaku (ASB), dans l’océan au sud du Japon. La zone de recherche se trouve à environ 1 000 km au sud-ouest du volcan japonais du mont Fuji. À cet endroit, les chercheurs ont descendu leur équipement à 6 km sous la surface jusqu’au fond de l’océan, puis ont foré sur une distance 1,5 km.

Les scientifiques pensent que la pierre s’est formée à l’endroit de la naissance de la « Ceinture de feu », cette zone en forme de fer à cheval connue pour ses éruptions volcaniques et ses tremblements de terre réguliers. Elle s’étend sur environ 40 000 km autour du Pacifique, et on pense qu’elle a commencé à se former il y a au moins 50 millions d’années. Après examen, les chercheurs ont découvert que la pierre aurait près de 49 millions d’années.

Les scientifiques découvrent un nouveau type de basalte

À cette profondeur, l’équipe a trouvé un nouveau type de basalte avec une composition chimique et minérale complètement unique. Il s’agit d’une tholéiite, pauvre en titane et en potassium, qui contient des pierres précieuses riches en aluminium appelées spinelles.

La Terre a cessé de produire ces roches particulières il y a des millions d’années. Celles-ci peuvent donc être considérées comme rares, puisqu’il faut aller creuser aussi profondément sous la surface de l’océan pour espérer en trouve.

« À une époque où nous admirons à juste titre les découvertes faites grâce à l’exploration spatiale, nos résultats montrent qu’il y a encore beaucoup de découvertes à faire sur notre propre planète. » a déclaré le Dr Ivan Savov, le co-auteur du rapport.

En effet, il est important de rappeler que plus de 90 % de toutes les roches volcaniques sur Terre sont des basaltes, y compris de grandes parties de la croûte océanique ou des îles volcaniques comme Hawaï et l’Islande. En conséquence, on imagine que nous sommes encore loin d’avoir découvert tous les types de basalte présents sur Terre.

Source : gizmodo