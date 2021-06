Un OPPO A53 explose dans sa poche, il est grièvement blessé

Le pire qui puisse arriver lorsqu’on met son téléphone dans sa poche, c’est que celui-ci explose. Un utilisateur en Inde malchanceux a été gravement blessé après avoir été confronté à cette mauvaise expérience.

OPPO A53 – Crédit : Technical Dost / YouTube

Un terminal OPPo A53 vient d’exploser dans la poche d’un internaute. Une vidéo publiée sur YouTube révèle les détails de cet événement, apparemment causé par un problème inhérent à la grosse batterie de 5 000 mAh de l’appareil. Le téléphone est propulsé par un Snapdragon 460 et 4 ou 6 Go de RAM.

Selon la vidéo, l’OPPO A53 était sous garantie au moment de l’explosion. Le smartphone est encore relativement récent, puisqu’il n’a été lancé sur le marché qu’en août 2020. Il ne s’agit pas d’un cas isolé, puisqu’on entend parler d’explosion de smartphones au moins une fois par an. En 2017, c’était Apple qui avait enquêté sur l’explosion d’un iPhone 7 Plus. Un an plus tard, une autre utilisatrice avait vu sa batterie exploser après son remplacement.

Comment est survenue l’explosion ?

La victime de l’accident est un chauffeur de Delhi. Alors qu’il rentrait chez lui en voiture avec le téléphone dans sa poche, il aurait aperçu de la fumée s’élever de sa poche, mais c’était déjà trop tard. En essayant de le sortir, il s’est brulé la main et a perdu le contrôle de son véhicule.

Cela nous rappelle beaucoup l’explosion d’un téléphone HTC en France. Une jeune femme avait senti son smartphone devenir particulièrement chaud dans sa poche. Une fois dans sa main, l’appareil se serait alors embrasé rapidement.

L’explosion de l’OPPO A53 a provoqué l’inflammation presque complète de la moitié inférieure du panneau arrière, rendant visible ce qui reste des composants internes du téléphone. L’homme a déclaré qu’il n’utilisait le téléphone que pour surfer sur Internet et passer des appels. Il a également été révélé dans la vidéo qu‘il utilisait toujours le chargeur d’origine de l’appareil. Il semble donc qu’il s’agisse d’un problème matériel.

Source : Technocal Dost