Uncharted : Tom Holland a pris du muscle grâce à Mark Wahlberg

Un petit coup de boost ! – Crédit : Sony

Impossible de rater Tom Holland. Depuis plusieurs années, le jeune acteur de 25 ans se fait une jolie place à Hollywood. Une popularité grandissante grâce à son rôle de Peter Parker, bientôt à l’affiche de Spider-Man : No Way Home. Mais le comédien peut se targuer d’incarner un autre grand nom de la culture populaire : Nathan Drake. Dans Uncharted, un premier trailer disponible, Tom Holland joue l’aventurier de Naughty Dog pendant ses jeunes années. Un aventurier pour lequel le jeune acteur s’engage énormément. Et pour cause : motivé par Mark Wahlberg, son collègue à l’écran, le compagnon de Zendaya a pris du muscle !

Un gain de muscle pour suivre Mark Wahlberg

Pour incarner Peter Parker, Tom Holland n’a pas hésité à se mettre au sport. Dans Uncharted, le jeune homme passe la seconde. Il faut dire que le comédien partage l’écran avec Mark Wahlberg. Et on connaît l’appétence de l’homme pour la musculation ! Pour preuve, son physique impressionnant parfois mis au profit de certains rôles (comme dans No Pain No Gain de Michael Bay). Alors autant dire que Tom Holland n’a pas hésité à se dépasser pour être au niveau, comme il le confie en interview pour Total Film.

Quand nous sommes allés sur le plateau pour la première fois, j’ai vu Mark Wahlberg. Et il est énorme. C’est une masse. J’étais en bonne forme mais je ne suis pas aussi grand. Nous sommes rentrés à la maison pendant 5 mois et je n’ai fait que manger et m’entraîner, manger et m’entraîner, manger et m’entraîner… Pour me mettre un peu dans l’esprit, ne pas avoir l’air d’un enfant à côté de Mark. – Tom Holland

Et selon Tom Holland dans une précédente interview, même Mark Wahlberg a constaté son changement physique après les retrouvailles sur le plateau. Que le jeune homme souhaite posséder un corps plus massif étonne peu. Après tout, un aventurier sportif donne meilleure impression au cinéma.

