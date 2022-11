Une nouvelle PS5 Slim sortirait en 2023

PS5 © Unsplash

Une rumeur récente suggère qu’un nouveau modèle Slim de la PlayStation 5 sortira dans la seconde moitié de l’année 2023, comme c’était pressenti. Ce n’est pas anormal : la console approche de l’anniversaire de son lancement il y a deux ans.

À ce stade, Sony n’a pas encore confirmé qu’une version plus légère de la PS5 était en route, mais il semble que nous en entendrons parler d’ici peu.

Une fuite récente suggère l’arrivée d’une nouvelle PS5 à l’été 2023

Sur la base de nouvelles informations de TheLeak.co, Sony se prépare donc à sortir un nouveau modèle de PS5 qui sera plus petit et plus léger par rapport à la version actuelle disponible. Bien que Sony ne se réfère peut-être pas à ce nouveau modèle PS5 comme « Slim » par son nom, elle devrait sensiblement être plus légère que l’actuelle, tout en profitant de modifications internes et externes.

Dans l’ensemble, ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un nouveau modèle de PS5 lancé en 2023. Il y a un mois, nous avions entendu dire que Sony prévoyait de développer une nouvelle PS5 qui comporterait un lecteur de disque amovible. Cette version de la console aurait également été lancée en 2023.

De la même manière et comme nous vous l’avions précédemment annoncé, la PlayStation 5 s’apprête à recevoir une nouvelle révision. Le nouveau modèle, intitulé CFI-1202, profiterait d’une puce Oberon Plus, construite sur un nœud de fabrication en silicium TSMC N6 (de 6 nm).

Actuellement, on ne sait pas exactement quand cette nouvelle console PS5 pourrait arriver, mais une sortie au troisième trimestre (entre juillet et septembre) 2023 serait la fenêtre à laquelle Sony se prépare.

Source : TheLeak