Une trottinette électrique Xiaomi 600W à moins de 400€ chez la Fnac

La Fnac vous propose des offres exceptionnelles pendant son opération « Fnac Mobilité ». Parmi elles, on a trouvé une trottinette Xiaomi 600W à moins de 400€.

Jusqu’au 25 mai prochain (inclus), vous pouvez profiter de la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 3 avec une réduction exceptionnelle de 50€. Vous pouvez ainsi vous la procurer pour seulement 399,99€ au lieu de 449,99€.

Une occasion à ne pas manquer pour cette trottinette qui propose une puissance de sortie maximale de 600W ! Elle offre également un angle d’ascension allant jusqu’à -16% et une mode veille de la batterie qui vous permettra de prolonger la durée de vie de votre trottinette. Dès que cette dernière sera en dessous de 30% de batterie pendant plus de 10 jours, elle se mettra en veille automatiquement. Elle propose aussi une assurance de sécurité, une nouvelle conception avec un logiciel amélioré et une autonomie de 30 km.

Grâce à cette offre, vous pouvez ainsi profiter d’une trottinette électrique confortable et performante, et ce, sans vous ruiner. Quoi de mieux pour commencer le printemps ?

Des trottinettes électriques Xiaomi à partir de 330€

Cette offre n’est bien sûr pas la seule à être intéressante. La Fnac vous propose en effet plusieurs autres modèles de trottinettes électriques Xiaomi à prix mini.

Parmi toutes ces offres, on trouve la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Essential pour seulement 329,99€ au lieu de 349,99€. Elle est livrée avec un cadenas et propose une puissance de sortie de 250W, un poids de 12kg, un régulateur de vitesse, un système de récupération d’énergie cinétique (KERS) et une autonomie de 20km.

Vous pouvez aussi profiter de la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Electrique 1S pour seulement 379,9€ au lieu de 449,99€. Elle est livrée avec un cadenas et pneu supplémentaire. Avec cette trottinette, vous profitez d’une autonomie de 30km, d’une puissance de sortie de 250W, d’un poids de seulement 12kg et du système de récupération d’énergie cinétique (KERS).

Dernière offre, mais pas des moindres, la Fnac vous propose aussi la trottinette Xiaomi Mi Scooter Pro 2 à seulement 529,99€ au lieu de 549,99€. Elle est elle aussi livrée avec un cadenas et un pneu supplémentaire. Elle propose une puissance de sortie de 300W, un poids de 14,2kg, un régulateur de vitesse sophistiqué, une autonomie de 45km, un système de récupération d’énergie cinétique (KERS).