Voitures électriques : la recharge à la maison coûtera plus cher dès février 2024, à quoi s’attendre ?

La recharge des VE, aussi impactée par la fin du bouclier tarifaire

TL;DR Le prix de l’électricité va augmenter de 8,6 % à 9,8 % le 1er février 2024, selon le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

Cette hausse va impacter les propriétaires de voitures électriques, qui devront payer plus cher pour recharger leur véhicule à domicile.

Cette hausse est due à la fin du bouclier tarifaire, qui avait réduit la taxe sur l’électricité en 2021.

À compter du 1er février 2024, les détenteurs de véhicules électriques devront faire face à une hausse notable du coût de recharge. Cette augmentation découle de l’annonce du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, précisant une augmentation significative du prix de l’électricité à cette date.

Une augmentation de 8,6 % à 9,8 % selon les tarifs

Cette hausse du prix de l’électricité est justifiée par la nécessité d’investir dans de nouvelles capacités de production électrique, et de sortir du dispositif du « quoi qu’il en coûte » mis en place pendant la crise sanitaire. Elle concernera 97 % des ménages français, selon le ministre, mais ne dépassera pas les 10 %.

Concrètement, il faudra débourser 8,6 % de plus pour les tarifs base, et 9,8 % de plus pour les tarifs heures creuses/heures pleines. Cela représente une augmentation de 18 euros par mois en moyenne pour une famille de 4 personnes qui se chauffe à l’électricité, et de 5 euros par mois pour un ménage qui n’utilise pas l’électricité pour se chauffer.

Station de recharge voiture électrique © Total

Les propriétaires de voitures électriques, qui rechargent principalement leur véhicule à domicile, seront donc directement impactés par cette hausse du prix de l’électricité. Alors que le coût de leur assurance va augmenter en 2024, ils devront aussi payer plus cher pour parcourir la même distance qu’avant.

La fin du bouclier tarifaire, une mauvaise nouvelle aussi pour les propriétaires de voitures électriques

Cette augmentation des tarifs est liée à la suppression progressive du bouclier tarifaire, qui avait été instauré par le gouvernement en 2021 pour protéger les consommateurs de la flambée des prix de l’électricité sur le marché. Ce bouclier tarifaire consistait à réduire la taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité (TICFE), qui était passée de 32 € à 1 € le kWh en 2021.

À partir du 1er février 2024, cette taxe remontera à 21 € le kWh, ce qui explique la hausse du prix de l’électricité. Toutefois, malgré cette augmentation, recharger sa voiture électrique restera moins cher que de faire le plein d’essence pour un modèle thermique. Selon le site Kelwatt, le coût moyen pour rouler 100 km en voiture électrique est de 2,64 €, contre 9,60 € en voiture essence.