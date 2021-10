Volvo construit une pelleteuse Lego en vrai… et elle est autonome

Le concept de pelleteuse autonome électrique LX03 de Volvo (Crédits image : Volvo)

Dans la guerre que se livrent les constructeurs automobiles pour lancer des véhicules autonomes, il n’y a pas que les voitures classiques ou les camions. Volvo est par exemple en pointe dans la conception de véhicules de chantier autonomes, capables d’accompagner des ouvriers sur le terrain en toute sécurité. Son dernier concept en date : un prototype de pelleteuse-chargeuse autonome… inspiré par un kit Lego Technic.

Lego s’inspire de vrais véhicules pour ses modèles réduits, Volvo fait l’inverse et s’inspire d’un kit Lego pour sa pelleteuse

En temps normal, c’est le constructeur de briques de construction Lego qui invente des modèles réduits de véhicules existants, pour la joie des petits – mais également des plus grands. Volvo, le constructeur allemand de véhicules et utilitaires, vient de renverser les codes en dévoilant un prototype de chargeuse sur pneus autonome, la LX03, basé sur le modèle Lego Technic du même nom.

Le kit Lego Technic 42081 Concept Wheel Loader Zeux dont s’est inspiré Volvo pour sa pelleteuse autonome (Crédits image : Lego)

Ce kit Lego est actuellement disponible à la vente sur Amazon pour 250 dollars, sous la référence 42081 Lego Technic Concept Wheel Loader Zeux. La version grandeur nature du modèle réduit de 60 centimètres de long, comptant 1 200 pièces, mesure plus de 4 mètres et est capable de transporter 5 tonnes. Il dispose d’un ordinateur intégré capable de prendre des décisions de déplacement en toute autonomie, le tout au milieu d’ouvriers de chantier en plein travail.

La pelleteuse autonome de Volvo est un concept qui ne sera pas construit en série mais ouvre la voie à de meilleurs engins autonomes

Modernité oblige, le véhicule de chantier autonome est électrique. La LX03 dispose d’une autonomie pouvant atteindre huit heures suivant le travail à effectuer, soit pile la journée de travail d’une équipe de chantier. Volvo indique que la pelleteuse autonome est « modulaire » et peut être adaptée avec une pelle plus grande ou plus petite suivant les besoins des équipes de construction. Volvo a diffusé une vidéo de l’engin de chantier en pleine action (voir ci-dessous).

Le prototype de Volvo n’est pas prévu pour être produit en série. C’est un premier concept destiné à tester l’engin de construction en situation autonome sur de vrais chantiers, dans la perspective de développer de futurs modèles plus avancés. Volvo a pour ambition non seulement d’électrifier les véhicules de chantier, mais aussi de confier à des véhicules autonomes toutes les tâches dangereuses, monotones et répétitives qu’on trouve sur les chantiers de construction, comme l’excavation et le transport de terre et de débris hors des sites.

