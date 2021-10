Maman J’ai raté l’avion : LEGO sort une gigantesque réplique remplie de pièges

LEGO Ideas 21330 Home Alone House sort juste à temps. La maison familière des McCallister où le jeune Kevin a été terrorisé par deux cambrioleurs arrive en vente pour petits et grands sur le site LEGO.

LEGO a conçu un ensemble de 3 955 pièces pour l’occasion. Celle de la sortie d’un nouveau Maman, j’ai raté l’avion ! (Home Alone en version anglaise) sur Disney+. L’événement Maman, j’ai raté l’avion ! (ça recommence) arrive ce 12 novembre pour préparer les fêtes. Avec ces 3955 pièces, cette nouvelle panoplie devient la plus grosse jamais sortie dans la gamme LEGO Ideas. Le site LEGO le mettra en vente au prix de 299 euros au 1er novembre.

LEGO Ideas 21330 Home Alone House – Crédits : LEGO

La version LEGO de la maison est « une récréation incroyablement détaillée » qui est « fidèle au film », a déclaré la société dans un communiqué de presse. Elle vient avec le rez-de-chaussée et le premier étage, ainsi que la cuisine, le sous-sol et le grenier. Aussi, des mini figurines Lego des personnages principaux Kevin, Harry, Marv, Kate et le vieil homme Marley viennent la peupler.

LEGO Home Alone est truffé de gadgets

La maison et le toit s’ouvrent avec un nouveau mécanisme afin de voir à l’intérieur. L’ensemble comprend également des éléments de scènes spécifiques du film, y compris la lotion après-rasage de la scène de la salle de bain, la tarentule, la camionnette des voleurs, les pots de peinture utilisés pour renverser les voleurs et la cabane dans les arbres avec sa tyrolienne.

LEGO Home Alone est jonché de mécanismes – Crédits : LEGO

Recommandé pour les constructeurs adultes, l’ensemble Home Alone s’adresse tout particulièrement aux enfants des années 90. « J’ai grandi en regardant Home Alone et cela prend une place très spéciale dans mon cœur », a déclaré le fan et designer Storozhuk. « Je ne peux même pas imaginer des vacances sans lui. Ce film me rend très nostalgique et fait revenir ces souvenirs d’enfance chaleureux à chaque fois. »

L’ensemble est même divisé en 24 sacs de construction, ce qui en fait une sorte de calendrier de l’avent que les fans peuvent construire en séquence avec le film. Avec la nouvelle Batcave en LEGO et cette gigantesque maison, les petits et grands enfants vont avoir de quoi s’occuper pour les vacances.

Source : movieweb