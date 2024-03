Fin du diesel chez Volvo : le constructeur suédois passe à l’électrique, la fin d’une époque

C’est la fin d’une ère chez Volvo et même, pour toute l’industrie automobile. Après 45 ans de bons et loyaux services, le constructeur suédois a produit son dernier véhicule diesel. Un symbole fort qui marque la transition de Volvo vers une nouvelle ère : celle de l’électrique.

Volvo arrête le diesel

Volvo a produit son dernier véhicule diesel, un XC90 bleu qui rejoindra le musée de la marque.

Le constructeur suédois devient ainsi le premier grand nom de l’automobile à abandonner le diesel.

Volvo se tourne désormais vers l’électrique avec pour objectif une production 100% électrique d’ici 2030.

C’est la fin d’une époque. Le 26 mars dernier, le tout dernier Volvo à moteur diesel est sorti de la chaîne de production de l’usine de Torslanda en Suède. Cet emblématique XC90 bleu ne prendra pas la direction d’un client, mais du tout nouveau musée World of Volvo qui ouvrira ses portes le 14 avril prochain.

Volvo : clap de fin pour le diesel, cap sur l’électrique !

Ce départ marque un tournant majeur pour Volvo, qui devient ainsi le premier grand constructeur automobile historique à abandonner complètement le diesel. Pourtant, ce carburant a longtemps fait partie de l’ADN de la marque. En 2019 encore, la majorité des Volvo vendues en Europe étaient des diesel, et même 95 % des ventes du XC90 en 2008. Mais l’interdiction d’acheter une voiture à moteur thermique (essence ou diesel) dans l’Union européenne s’approchant tout doucement, il n’y a rien d’étonnant.

Volvo explique ce virage stratégique : « Pendant de nombreuses années, nos moteurs diesel ont été synonymes de fiabilité et d’efficacité. Ils ont joué un rôle important dans notre développement en tant que marque premium. Encore récemment, le diesel était notre moteur principal en Europe, comme pour beaucoup d’autres constructeurs. Mais l’heure du tout électrique a sonné et nous la prenons à bras le corps ».

À lire > Carburant pas cher : comment payer son diesel moins cher en 2024

Une mythique Volvo 240

Ce choix environnemental s’accompagne d’une transformation industrielle. Les usines Volvo seront désormais dédiées à la production de véhicules électriques et de leurs batteries, pour atteindre l’objectif d’une production 100 % électrique d’ici 2030. Le PDG Jim Rowan l’affirme clairement : « Le futur, ce sont les moteurs électriques. Nous nous concentrons entièrement sur la création d’une large gamme de voitures électriques premium répondant à toutes les attentes des clients Volvo. »

Si le diesel connaît un regain d’intérêt ponctuel dans certains pays, la tendance globale est à la baisse. Volvo mise sur l’électrique, un marché en pleine croissance, et s’inscrit ainsi dans une démarche plus large de neutralité carbone d’ici 2040. Le lancement du crossover électrique EX30 et du futur SUV électrique EX90 en sont la parfaite illustration.

Avec ce changement de cap, Volvo ouvre la voie vers une mobilité plus durable et responsable. Et le mythique XC90 bleu restera à jamais gravé dans l’histoire automobile, témoin d’une époque où le diesel régnait en maître sur les routes.

Source : AutoCar