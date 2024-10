Vous rêviez de pouvoir mettre votre Tesla Model 3 en conduite automatique ? C’est loupé…

Alors que Tesla et Elon Musk viennent de lancer la nouvelle génération de véhicules à conduite autonome, le milliardaire américain annonce que certaines de ses voitures actuelles ne pourront pas bénéficier de la conduite automatique.

Tesla

Après l’événement We Robot de Tesla, la conduite autonome continue de faire rêver, malgré les diverses enquêtes en cours aux USA suite à des évènements et accidents dû à ce module de conduite.

Ce mode de conduite automatique (ou presque selon les tests) utilise un système de caméras et la localisation GPS de la voiture afin de réaliser une conduite automatique où le conducteur n’est impliqué que si la situation le nécessite, en général quand le système n’arrive pas à analyser la circulation et la façon de s’y insérer.

Si en 2016 Elon Musk avait annoncé que tous les modèles de Tesla pourraient bénéficier du module de conduite autonome lorsque celui-ci sera lancé définitivement, aujourd’hui il semble que cela ne soit en réalité pas possible.

Est-ce que tous les véhicules Tesla sont compatibles avec la conduite autonome ?

Le FSD, pour Full Self Driving, ou conduite entièrement autonome, nécessite une technologie spécifique. Or, Elon Musk a annoncé que la puce prévue pour le FSD dans les Tesla Model 3 et même la Model S, la HW3, pourrait ne pas être apte à accueillir le module de conduite automatique.

Cette mauvaise nouvelle, annoncée par Elon Musk lors des résultats trimestriels de Tesla, pour tous les propriétaires de Model 3, dingue en fait que le module de conduite, s’il est géré par une puce HW3, ne pourra pas être entièrement automatisé, la puce n’ayant pas les capacités pour gérer toutes les informations de circulation.

Notons par ailleurs que les Tesla Model S et Model X produites depuis janvier 2023 disposent déjà de la puce HW4. Cela signifie, hélas, que la plupart des Tesla sont dotées de la HW3.

Afin de mettre à niveau les Model 3, il faudra alors changer la HW3 et la remplacer par une puce HW4, bien plus efficace et capable de faire tourner le FSD correctement. Hélas, cette mise à niveau pourrait ne pas être disponible pour tous les propriétaires.

En effet, lors de la vente des Model 3, les acheteurs ont la possibilité de choisir un modèle avec ou sans FSD. Signifiant que le véhicule serait, ou non, compatible lors du déploiement du service de conduite autonome. Ainsi, seules les Model 3 ayant une option FSD pourront être modifiées et leur puce HW3 remplacée par une HW4.

Notons pour finir que la mise à niveau de HW3 vers HW4 n’est juste un changement de puce, mais nécessite de mettre à niveau tout le système FSD, et notamment les caméras. Cela signifie une intervention assez lourde sur les véhicules concernés. Hélas, Tesla n’indique aucune date de mise en œuvre.