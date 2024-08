Tesla Model 3 : voici l’état de la batterie après plus de 240 000 kilomètres parcourus

Les premières éditions de Tesla Model 3 commencent à vieillir et les exemples d’utilisation intensive sur de longues années abondent. Le dernier en date, celui d’un youtubeur qui a parcouru 320 000 kilomètres sur 6 ans avec la même batterie. Voici l’état du véhicule.

La Tesla Model 3 d’Andy Slye © Andy Slye / YouTube

Les chiffres montrent que la Tesla Model 3 a un taux de défaillance élevé, pourtant de nombreux cas particuliers montrent que ce véhicule peut aussi être étonnement fiable. C’est tout le thème de la dernière vidéo en date d’Andy Slye. Le youtubeur américain montre comment après 150 000 miles (240 000 kilomètres), sa Model 3 est encore en très bon état, puisque même la batterie montre encore une belle autonomie malgré son usage intensif.

Une Tesla Model 3 de 2018 peu affectée par son usage intensif

Il s’agit ici plus précisément d’une Model 3 de 2018, dans sa version grande autonomie “Long Range Rear Wheel Drive” (RWD). Avec un kilométrage annuel moyen d’environ 32 000 km, physiquement, le véhicule ne montre que des signes d’usure minimes. Seuls l’appui-tête conducteur et le volant montrent le passage du temps.

Le youtubeur a dû toutefois payer des réparations en dehors de la période garantie, c’est-à-dire lors d’un accident. Mais selon Andy Slye, la Model 3 lui a tout de même permis d’économiser plus de 10 000 dollars d’essence, simplement en rechargeant sa batterie à domicile. Un chiffre à prendre avec des pincettes, puisqu’on ignore comment le calcul a été effectué.

Évidemment, le youtubeur garde le meilleur pour la fin : l’état de sa batterie. À l’achat, la Tesla Model 3 Long Range RWD avait 310 miles d’autonomie, c’est-à-dire 500 kilomètres.

Dans les paramètres du système d’infodivertissement, il est possible d’effectuer un test de la batterie à l’aide du logiciel de Tesla. C’est un processus long : de 12 à 24 heures, durant lesquelles le véhicules fait du bruit et produit de la chaleur en testant tous les composants nécessaires à son autonomie.

Après ce long processus, M. Slye révèle l’état de santé de sa batterie : 83 %. Mais ce chiffre ne désigne pas la capacité en autonomie. En effet, lorsqu’elle est pleinement chargée, le véhicule lui indique une autonomie de 450 km. Il n’a donc perdu que 10 % de l’autonomie de sa Tesla Model 3 après six ans.

La semaine dernière on avait vu un exemple similaire. Un homme avait parcouru 320 000 kilomètres avec une Tesla Model 3 sans en changer la batterie. Avec ce kilométrage supérieur, il indiquait avoir perdu entre 11 à 15 % de l’autonomie initiale. Et ce en ayant utilisé principalement le réseau Supercharger pour la recharge, alors que certains affirment que leur puissance trop élevée use la batterie des VE.