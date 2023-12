Tesla Model S : il fait 380 000 km en 6 ans sans faire aucun entretien

Piero Longhi, un pilote de rallye italien, a partagé son expérience avec sa Tesla Model S, qu’il a conduite pendant six ans sans pratiquement aucun entretien. Sa voiture électrique lui a permis de parcourir 380 000 km sans changer de batteries, de moteur ou d’autres pièces.

Pietro Longhi et sa Tesla © DR

La Tesla Model S est réputée pour sa fiabilité et sa durabilité, mais un pilote de rallye italien a poussé les limites de la voiture électrique en parcourant 380 000 km en six ans sans pratiquement aucun entretien.

Piero Longhi, l’un des pilotes de rallye les plus prolifiques au monde, a partagé son expérience avec sa Tesla Model S sur sa page Facebook personnelle, en se disant très satisfait de sa voiture.

Une Tesla Model S parcourt 380 000 km sans entretien : le témoignage d’un pilote de rallye

Piero Longhi n’est pas un conducteur ordinaire. Il a participé à de nombreuses compétitions de rallye, au volant de voitures à combustion parmi les plus performantes du monde. Il a donc l’habitude de changer régulièrement de pièces, de faire des révisions et des vidanges.

Mais avec sa Tesla Model S, qu’il a achetée en 2017, il n’a pas eu à se soucier de ces contraintes. Sa voiture électrique lui a permis de parcourir 380 000 km sans avoir besoin de remplacer les batteries, le moteur ou d’autres composants critiques.

Le post Facebook de Piero Longhi © Capture d’écran Facebook Le post Facebook de Piero Longhi © Capture d’écran Facebook Le post Facebook de Piero Longhi © Capture d’écran Facebook

Le pilote de rallye a ainsi battu le record du propriétaire allemand de Tesla, Hansjörg Gemmingen, qui avait parcouru 1,9 million de km avec sa Model S P85 de 2014, mais en remplaçant trois fois les batteries et 13 fois le moteur. Le cas de Longhi montre que Tesla a considérablement amélioré la qualité de ses véhicules depuis lors, et que les modèles actuels, comme la Model S Plaid ou le Cybertruck, pourraient être encore plus résistants.

La Tesla Model S de Piero Longhi est un exemple de la fiabilité et de la durabilité des voitures électriques, qui nécessitent souvent moins d’entretien que les voitures à combustion. Cela représente sans aucun doute un avantage économique (et écologique) pour les propriétaires de Tesla, qui, en théorie, peuvent profiter de leur voiture sans se trop soucier de pannes ou des réparations.