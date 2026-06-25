Vous utilisez encore Windows 10 ? Microsoft vient de vous accorder un répit

Alors qu’il devait s’interrompre dans quelques mois, le support de Windows 10 a été prolongé d’un an. Les utilisateurs continueront de recevoir les mises à jour de sécurité jusqu’au 12 octobre 2027. Un sursis bienvenu pour des millions de PC.

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Windows 10 était censé s’éteindre le 14 octobre prochain. Après avoir prolongé d’un an les mises à jour de sécurité, Microsoft avait en effet programmé la fin définitive du support à cette date. Finalement, il sera encore assuré pendant une année supplémentaire. Une bonne nouvelle pour les nombreux irréductibles qui disposeront de plus de temps pour basculer sur Windows 11 ou s’acheter un nouveau PC compatible doté de la fameuse puce TPM 2.0.

“Nous comprenons que le passage à un nouveau PC peut prendre du temps. Dans le cadre de notre engagement continu à aider nos clients à rester protégés pendant cette transition, le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) de Windows 10 pour les appareils personnels est prolongé d’une année supplémentaire”, indique le géant de Redmond dans un communiqué.

Microsoft prolonge le support de Windows 10 jusqu’en octobre 2027

Les particuliers bénéficieront ainsi gratuitement du support jusqu’au 12 octobre 2027. Celui-ci englobera uniquement des correctifs de sécurité, aucune mise à jour majeure n’étant prévue. Si vous êtes déjà inscrit au programme ESU, vous n’aurez pas de manipulation à effectuer. Les mises à jour liées à la sécurité continueront d’être distribuées jusqu’à la nouvelle date fatidique.

L’annonce de la fin du support avait cristallisé les critiques autour de Microsoft, accusé de provoquer un désastre écologique et d’encourager l’obsolescence programmée en poussant des millions d’utilisateurs à abandonner des PC encore fonctionnels. Autre point de crispation : les utilisateurs de Windows 10 ont été incités à changer d’ordinateur malgré un contexte tendu sur le marché, la pénurie de RAM et de mémoire ayant entraîné de fortes hausses de prix.

Windows 10 : une association demande une prolongation du support jusqu’en 2030

Plusieurs voix s’étaient élevées à l’instar de l’association HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) qui avait notamment lancé une pétition pour demander un répit supplémentaire. Finalement, la mobilisation aura eu raison de Microsoft. Le collectif regrette toutefois que l’éditeur ait mis autant de temps à prolonger le support.

“Malheureusement, le coup est déjà parti pour certains et certaines consommateur·ices. L’annonce tardive d’un premier allongement de support en 2025 les a déjà potentiellement poussé à changer leur matériel”, déplore-t-elle. Alors que le sujet reviendra sur la table l’année prochaine, l’association demande à Microsoft d’offrir “des mises à jour de sécurité sans conditions et non payantes de Windows 10 pour toutes et tous jusqu’à 2030”.

Elle aimerait ainsi qu’une nouvelle loi impose “la mise à disposition non payante et sans contreparties des mises à jour logicielles de sécurité pendant au moins 15 ans pour tous les ordinateurs”.