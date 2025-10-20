Fin de Windows 10 : trois solutions pour éviter d’acheter un nouveau PC

Microsoft cesse d’assurer le support de Windows 10, privant des millions d’utilisateurs des mises à jour de sécurité. Si votre ordinateur n’est pas compatible avec Windows 11, rassurez-vous : il existe plusieurs solutions pour continuer à l’utiliser.

© Envato

Windows 10 est un système d’exploitation encore massivement utilisé malgré l’avènement de Windows 11. Sans surprise, l’annonce de la fin du support a provoqué un vent de panique parmi les usagers irréductibles qui craignent d’être privés des mises à jour de sécurité ; lesquelles sont essentielles pour éviter d’exposer son ordinateur aux cyberattaques.

Nombre d’usagers de Windows 10 craignent ainsi d’avoir à se séparer de leur PC non compatible avec Windows 11. La pilule est tout aussi difficile à avaler pour les entreprises et les organisations qui disposent encore d’un parc important d’ordinateurs sous Windows 10. Les critiques fusent sur le volet écologique, les associations dénonçant la perspective de voir des millions de machines se retrouver à la décharge.

Si votre PC n’est pas compatible avec le dernier OS de Microsoft, vous n’avez pas forcément besoin de craquer pour un nouvel ordinateur. Il existe fort heureusement plusieurs parades pour continuer à utiliser votre machine actuelle en toute sécurité.

Solution 1 : rester sur Windows 10 grâce au programme ESU

L’arrêt officiel du support de Windows 10 est acté depuis le 14 octobre dernier. Le géant de Redmond propose toutefois une alternative : le programme Extended Security Update (ESU) qui permet de bénéficier des mises à jour de sécurité après la date limite. Un répit bienvenu. Et bonne nouvelle, les particuliers européens peuvent en profiter gratuitement pendant un an grâce au règlement sur les marchés numériques. Voici la marche à suivre :

Assurez-vous d’avoir installé Windows 10 22H2 et la mise à jour KB5062649.

Ouvrez les Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update .

. Actionnez le bouton Rechercher des mises à jour .

. Cliquez sur S’inscrire maintenant pour adhérer aux mises à jour de sécurité étendues.

pour adhérer aux mises à jour de sécurité étendues. Suivez ensuite la procédure pour ajouter votre PC au programme jusqu’au 13 octobre 2026.

Notez qu’il faut utiliser un compte Microsoft pour bénéficier gratuitement des ESU sur le continent européen. Il est ensuite possible de rebasculer sur une session locale mais vous devrez reconnecter votre compte au moins tous les 60 jours pour poursuivre le support.

Quant aux entreprises, elles pourront profiter du programme ESU pendant trois ans, moyennant toutefois finances (61 dollars par machine la première année, 122 dollars la seconde, 255 dollars la troisième). Toutes les informations sur la procédure sont disponibles sur cette page d’aide.

Solution 2 : rester sur Windows 10 grâce au programme 0patch

Pour continuer l’aventure Windows 10, vous pouvez aussi opter pour le service 0patch qui propose “une solution transparente avec cinq années supplémentaires de correctifs de sécurité critiques jusqu’en octobre 2030”. De quoi voir venir ! Voici les tarifs en vigueur :

Plan Pro : 24,95 EUR + taxes (par ordinateur et par an)

24,95 EUR + taxes (par ordinateur et par an) Plan Entreprise : 34,95 EUR + taxes (par ordinateur et par an)

Pour les entreprises, cette alternative a l’avantage d’être moins coûteuse que le programme ESU de Microsoft. Par ailleurs, elle offre la possibilité aux particuliers de conserver Windows 10 en toute sécurité après le 13 octobre 2026 (Microsoft n’a pas prévu de prolonger le programme ESU dédié aux utilisateurs classiques au-delà de cette date).

Solution 3 : optez pour un système libre comme Debian ou Ubuntu

Si vous êtes prêt à faire une croix sur l’écosystème de Microsoft, vous pouvez basculer vers des distributions Linux comme Debian, Ubuntu ou encore Mageia. Ces alternatives gratuites vous permettront de bénéficier d’un système moderne, sécurisé et régulièrement mis à jour tout en conservant votre machine ancienne. “Pour ne pas jeter vos appareils numériques, pour préserver vos données et celles des autres, pour retrouver votre autonomie, libérez-vous et délivrez vos ordinateurs. Adieu Windows !” clame l’association l’April.

En France, de nombreux bénévoles accompagnent les personnes qui ne savent pas comment prendre le virage du logiciel libre. Des ateliers de prise en main sont régulièrement organisés aux quatre coins du pays. Vous pouvez retrouver l’agenda qui répertorie tous les évènements à cette adresse.