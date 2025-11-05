Windows 10 reste encore très utilisé malgré la fin du support, ces utilisateurs y restent attachés

Même si Microsoft a officiellement arrêté le support de Windows 10 en octobre dernier, beaucoup d’utilisateurs ne semblent pas pressés de changer.

Malgré la fin du support, Windows 10 reste un système très apprécié, notamment dans le monde du jeu vidéo. Les chiffres de Steam le confirment. Chaque mois, la plateforme publie des statistiques sur les ordinateurs utilisés par ses millions de joueurs. Ces données donnent une idée assez précise des habitudes des joueurs dans le monde. Le dernier rapport montre que Windows 10 reste encore très présent. Environ 31 % des joueurs l’utilisent toujours.

C’est moins qu’au début de l’année, où ils étaient encore 43 %, mais cela reste un chiffre élevé. Windows 11 continue de progresser et équipe désormais plus de 63 % des ordinateurs de joueurs. Malgré tout, beaucoup préfèrent encore Windows 10, jugé plus stable et plus familier.

Windows 11, un changement qui ne séduit pas tout le monde

Microsoft pousse pourtant depuis des années ses utilisateurs à passer à Windows 11. Le nouveau système promet de meilleures performances, plus de sécurité et un design modernisé. Mais certains ordinateurs ne sont pas compatibles, et d’autres utilisateurs ne voient tout simplement pas l’intérêt de changer.

Ainsi, même après la fin du support officiel, Windows 10 continue de bien se porter. Pour beaucoup, les avertissements de sécurité et les messages de mise à jour ne suffisent pas à les convaincre. L’habitude et la stabilité l’emportent souvent sur la nouveauté.

Pour éviter une rupture trop brutale, Microsoft propose un programme de support prolongé d’un an. En Europe, ce service est même gratuit et permet de continuer à recevoir les mises à jour de sécurité pendant quelque temps. Cela donne un peu plus de temps aux utilisateurs avant de devoir faire la transition vers Windows 11.

Mais ce répit ne durera pas éternellement. D’ici un an, ceux qui utilisent encore Windows 10 devront passer à la version suivante, ou risquer d’avoir un système vulnérable face aux menaces en ligne.

