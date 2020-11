Watch Dogs Legion : comparaison des graphismes entre la Xbox Series X et un PC avec une RTX 3080

Vidéo de comparaison des graphismes de Watch Dogs : Legion entre la Xbox Series X et une RTX 3080 – Crédit : Cycu1

La Xbox Series X est attendue pour le 10 novembre prochain. La console next-gen de Microsoft peut-elle rivaliser avec un PC gaming en termes de performances graphiques ? Ubisoft a récemment partagé une vidéo de gameplay de Watch Dogs : Legion sur la Xbox Series X. L’utilisateur « Cycu1 » en a donc profité pour publier sur YouTube une vidéo de comparaison des graphismes de Watch Dogs : Legion entre la Xbox Series X et un PC équipé d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080. Le jeu est déjà sorti sur cette plateforme ainsi que sur la PS4 et la Xbox One le 29 octobre dernier. Il sera évidemment disponible sur les consoles de la nouvelle génération, la Xbox Series X / S et la PlayStation 5, à leur lancement respectif.

La RTX 3080 l’emporte sur la Xbox Series X, mais pas de beaucoup

Bien entendu, la GeForce RTX l’emporte sur la Xbox Series X. Il fallait s’y attendre avec ses 10 Go de GDDR6X à 19 Gbps sur un bus 320-bit et une bande passante de 760 Go/s. En même temps, la RTX 3080 est vendue à plus de 700 euros tandis que la Xbox Series X sera vendue à 499,99 euros. Il est donc tout à fait logique et normal que les graphismes soient plus détaillés sur un PC équipé d’un tel GPU.

Par contre, on peut tout de même noter le rendu impressionnant de la Xbox Series X. Cela prouve que les consoles next-gen se sont véritablement rapprochées des performances atteignables sur PC. Il faudrait donc une comparaison avec un PC similaire en termes de prix pour déterminer si la Xbox Series X a le potentiel d’offrir de meilleurs graphismes. Le débat perpétuel entre les joueurs console et les joueurs PC est loin d’être fini, mais l’écart des performances entre les deux machines se resserre.

D’ailleurs, nous avons déjà comparé les performances de Watch Dogs : Legion sur GeForce RTX 3080, RTX 3070 et RTX 20 Series. Il s’est avéré que l’optimisation n’est pas encore au rendez-vous puisqu’aucune carte graphique n’a réussi à atteindre les 60 FPS en 4K. De plus, l’activation du ray tracing fait perdre entre 38 et 45 % de performances, avec moins de 30 FPS en mode ultra. Il faudra attendre une mise à jour d’Ubisoft pour optimiser correctement Watch Dogs : Legion sur les cartes graphiques Ampere.

Source : Screen Rant