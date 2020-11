WhatsApp permet de libérer plus facilement de l’espace grâce à un nouvel outil de gestion du stockage

WhatsApp déploie une nouvelle façon améliorée de gérer le stockage dans l’application, en aidant les utilisateurs à identifier, sélectionner et supprimer en masse les GIF, les photos et les vidéos qui peuvent remplir le stockage de leur téléphone.

Ce nouvel outil regroupe les fichiers volumineux et les supports qui ont été transférés à plusieurs reprises, en triant les fichiers par taille dans l’ordre décroissant et en offrant un moyen de prévisualiser les fichiers avant de les supprimer.

Fonctionnalité permettant de libérer de l’espace – Crédit : Whatsapp

WhatsApp a repensé son outil de gestion du stockage. Il permettra désormais aux utilisateurs de trouver et de supprimer plus facilement les fichiers qui prennent trop de place sur leur téléphone. Le nouvel outil sera « déployé aux utilisateurs du monde entier cette semaine« , explique la société détenue par Facebook. Vous pourrez la retrouver dans l’application en allant sur Paramètres > Utilisation données et stockage > Gérer le stockage.

L’outil actuel « Utilisation du stockage » de WhatsApp trie simplement tous les chats disponibles selon l’espace qu’ils occupent, en listant le nombre de messages, de photos, de GIF et de vidéos dans chaque conversation. Il permet à l’utilisateur de supprimer chaque catégorie en quelques clics.

Récemment, nous apprenions que Whatsapp allait proposer les appels vocaux et vidéo sur le Web. Le service de messagerie proposera également une fonctionnalité qui permettra de mettre en sourdine vos groupes trop actifs. Vous pourrez aussi utiliser WhatsApp sur plusieurs appareils en même temps.

Un nouvel outil de gestion du stockage repensé

L’application de messagerie de Facebook offre maintenant des suggestions de nettoyage facile en vous permettant de consulter les fichiers volumineux et les médias qui ont été transférés plusieurs fois. L’outil triera les fichiers selon leur taille par ordre décroissant. Il fournira également un moyen de prévisualiser les fichiers avant de les supprimer.

Cela permet de repérer et de nettoyer facilement les fichiers transférés inutilement. En ce qui concerne la suppression en masse, vous pourrez sélectionner un ou plusieurs éléments à supprimer. L’outil de gestion du stockage remanié répertorie également les fichiers dont la taille est supérieure à 5 Mo.

De plus, WhatsApp va désormais avertir les utilisateurs directement à l’aide d’un message en haut de leurs chats lorsque leur espace de stockage est presque plein. Les utilisateurs peuvent appuyer sur ce message pour accéder rapidement au nouvel outil de gestion du stockage.

Source : Whatsapp