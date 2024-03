Windows 10 se met à jour, et vous incite encore plus à passer à Windows 11

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour pour Windows 10 qui apporte des nouveautés et des correctifs, mais aussi une incitation claire à passer à Windows 11. Découvrez les nouvelles fonctionnalités et le message caché de cette mise à jour.

© Envato

Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour pour Windows 10, la KB5035941, destinée au canal Release Preview. Cette mise à jour apporte son lot de nouveautés et de correctifs, mais elle a aussi une arrière-pensée : vous inciter à passer à Windows 11.

Windows 10 : un nouveau look et un message subliminal pour vous inciter à passer à Windows 11

Parmi les nouveautés les plus sympathiques, on trouve l’arrivée de Windows Spotlight sur le bureau. Cette fonctionnalité va automatiquement changer votre fond d’écran en affichant de nouvelles images. Vous pourrez même accéder à des informations supplémentaires sur l’image en cliquant sur un bouton.

L’écran de verrouillage devient lui aussi plus bavard puisqu’il pourra désormais afficher, en plus de la météo, des informations sur le sport, le trafic et la finance.

La mise à jour apporte également de nombreuses corrections de bugs. On notera par exemple la résolution d’un problème qui empêchait certaines applications de fonctionner correctement après une migration vers Windows 11.

Une fois n’est pas coutume, vous allez voir apparaître un message vous invitant à passer à Windows 11. Microsoft cible bien sûr les machines compatibles avec le nouveau système d’exploitation. Rappelons que depuis janvier 2024, des pop-ups géants apparaissent parfois sur les écrans des utilisateurs de Windows 10, leur proposant de passer gratuitement à Windows 11.

Cette mise à jour prend également en charge les changements d’heure d’été prévus pour 2024 dans certains pays comme la Palestine, le Kazakhstan et les Samoa. On note aussi la reconnaissance officielle par Windows du nouveau nom de la Turquie : la République de Türkiye.

Fraîchement déployée aussi, la mise à jour KB5001716, qui vise à simplifier le passage vers de nouvelles versions pour les ordinateurs en fin de vie. Dans la foulée, Microsoft a publié la mise à jour KB5035845 dans le cadre du traditionnel Patch Tuesday.